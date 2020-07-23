SEAT в майбутньому робитиме акцент не лише на автомобілях. Нещодавно іспанський автовиробник представив лінійку електричних двоколісних транспортних засобів під брендом MÓ.

Компанія показала електричний мопед MÓ eScooter 125 та самокат MÓ eKickScooter 65. Про це йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Електричний мопед оснащується мотором потужністю 12 сил, що відповідає класу 125-кубових бензинових байків. Електродвигун генерує момент у 240 Нм, забезпечуючи електробайку прискорення 0 – 50 кілометрів за годину всього за 4 секунди.



Нова продукція від SEAT / Фото компанії SEAT

Максимальна швидкість скутера – 95 кілометрів за годину. Зарядку 5-кіловатної батареї вистачає на 125 кілометрів ходу, без підзарядки. Скутер також оснащений задньою передачею, аби зробити маневрування простішим.



Мопед MÓ eScooter 125 / Фото компанії SEAT

Електричні самокати SEAT MÓ eKickScooter 65 та eKickScooter 25 мають відповідно 65 та 25 кілометрів запасу ходу. Потужнішу версію приводить 551-ватний акумулятор. Його потужність становить 350 Ват, і її вистачає навіть для долання 20 градусного підйому.

Хоча максимальна швидкість самоката обмежена на позначці 20 км/год. Як не дивно трохи швидше розганяється слабша версія, але має значно скромніший запас ходу.



Самокат MÓ eKickScooter 65 / Фото компанії SEAT

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Дивіться повний випуск програми "Авто24":