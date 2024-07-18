Поддержанный Кабмином законопроект предлагает расширить перечень оснований для применения электрошокеров полицейскими при задержании правонарушителей.

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Полиция сможет чаще использовать электрошокеры

Законопроект предусматривает:

запрет полицейским использовать электрошоковые устройства в участках головы, шеи и половых органов.

добавление еще трех оснований для применения электрошокеров: 1) при задержании лица, которое подозревается в совершении уголовного преступления и оказывает сопротивление или пытается убежать; 2) при задержании лица, которое оказывает физическое противодействие полицейскому; 3) при задержании лица, которое пытается сбежать из-под стражи.

Сейчас в действующем Законе есть только два основания для применения электрошокеров полицейскими:

для отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной;

для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью лица или полицейского.

Отмечается, что расширение оснований для использования электрошокеров полицейскими позволяет существенно уменьшить риск травмирования правонарушителя или наступления летального исхода, в отличие от использования огнестрельного оружия.

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