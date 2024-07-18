Об этом 24 Каналу рассказала заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербан, отметив, что 17 июля правоохранительный комитет Рады "внезапно" рассмотрел этот законопроект и передал его дальше. Туда не пригласили представителей антикоррупционных органов.

Смотрите также Государственная служба: недооценена, но критически необходима для войны и восстановления

В комитете согласовали, что этот законопроект нужно проработать в течение недели. Это означало бы, что его приняли бы в целом за это время. Однако уже сейчас об этом речь не идет.

Если бы законопроект приняли в целом в таком виде, он бы мог помочь некоторым депутатам, которых обвиняют в коррупционных преступлениях.

Напомню, что в парламенте есть более десятка народных депутатов, которые на сегодня или имеют подозрение, или обвинения в коррупции. Некоторые могут даже получить приговоры в этом году. Именно поэтому была такая спешка с этим законопроектом, чтобы успеть принять его до того, как депутаты получат приговоры от суда по коррупции,

– считает Щербан.

Что не так с законопроектом

В кулуарах звучат мнения, что своеобразный "откуп" от коррупции мог бы помочь государственному бюджету. Однако таким образом коррупционеры банально будут избегать ответственности.

В таком виде борьба с коррупцией будет похожа на "фотоохоту". Поймали, заключили соглашение, взяли деньги. И иди воруй себе дальше. Организаторы схем смогут просто закладывать эти приговоры в свою коррупционную "маржу". А потом дальше будут нарушать закон, понимая, что потом смогут откупиться,

– пояснила заместитель исполнительного директора ЦПК.

Главная идея этого законопроекта действительно есть в требованиях от Европейского Союза. Но речь идет о том, чтобы в отдельных случаях мелкие фигуранты дела могли заплатить штраф. Однако в ответ они должны разоблачить организатора схемы или иного участника. В таком случае все будет работать эффективно.

Сейчас важно использовать время, чтобы законопроект изменили так, чтобы подозреваемые не могли избежать ответственности за деньги.

Комитет принял документ так, что туда можно добавлять дополнительные правки, которых не было в первом чтении. Но тут нужно внимательно следить, чтобы депутаты не сделали процедуру выборочной или вообще невозможной.

Это та история, где надо буквально следить за каждой буквой. Важно, чтобы в конце концов финальный текст был таким, который будет максимально соответствовать ожиданиям общества и требованиям справедливости,

– отметила Щербань.

Обратите внимание! В законопроекте говорится, что чиновник за особо тяжкое коррупционное преступление может заплатить штраф в размере от 102 – до 204 миллионов гривен и т.д.