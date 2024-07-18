Про це 24 Каналу розповіла заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан, зауваживши, що 17 липня правоохоронний комітет Ради "раптово" розглянув цей законопроєкт та передав його далі. Туди не запросили представників антикорупційних органів.

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В комітеті погодили, що цей законопроєкт потрібно опрацювати упродовж тижня. Це означало б, що його ухвалили б в цілому за цей час. Однак вже зараз про це не йдеться.

Якби законопроєкт ухвалили в цілому у такому вигляді, він би міг допомогти деяким депутатам, яких звинувачують в корупційних злочинах.

Нагадаю, що в парламенті є більш ніж десяток народних депутатів, які на сьогодні або мають підозру, або обвинувачення в корупції. Деякі можуть навіть отримати вироки цього року. Саме тому був такий поспіх з цим законопроєктом, щоб встигнути прийняти його до того, як депутати отримають вироки від суду по корупції,

– вважає Щербан.

Що не так із законопроєктом

В кулуарах звучать думки, що своєрідний "відкуп" від корупції міг би допомогти державному бюджету. Однак у такий спосіб корупціонери банально уникатимуть відповідальності.

В такому вигляді боротьба з корупцією буде схожа на "фотополювання". Піймали, уклали угоду, взяли гроші. І йди кради собі далі. Організатори схем зможуть просто закладати ці вироки у свою корупційну "маржу". А потім далі порушуватимуть закон, розуміючи, що потім зможуть відкупитися,

– пояснила заступниця виконавчого директора ЦПК.

Головна ідея цього законопроєкту дійсно є у вимогах від Європейського Союзу. Але йдеться про те, аби в окремих випадках дрібні фігуранти справи могли заплатити штраф. Однак у відповідь вони мають викрити організатора схеми чи іншого учасника. В такому випадку все працюватиме ефективно.

Зараз важливо використати час, аби законопроєкт змінили так, щоб підозрювані не могли уникнути відповідальності за гроші.

Комітет ухвалив документ так, що туди можна додавати додаткові правки, яких не було в першому читанні. Але тут потрібно уважно стежити, аби депутати не зробили процедуру вибірковою або взагалі неможливою.

Це та історія, де треба буквально слідкувати за кожною буквою. Важливо, аби зрештою фінальний текст був таким, який максимально відповідатиме очікуванням суспільства та вимогам справедливості,

– наголосила Щербан.

Зверніть увагу! У законопроєкті йдеться, що чиновник, якого підозрюють у скоєнні особливо тяжкого корупційного злочину, може заплатити штраф у розмірі від 102 – до 204 мільйонів гривень тощо.