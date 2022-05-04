Элемент дальнейшей эскалации, – Вениславский сказал, как россияне могут использовать форму ВСУ

Россия не слишком изменила тактику вооруженной агрессии, ведь они все еще уничтожают объекты инфраструктуры. С первых дней полномасштабного вторжения, русские ракеты поражали жилые массивы и критическую инфраструктуру, а не военные объекты.

Об этом в эфире 24 канала заявил народный депутат Федор Вениславский. Он также добавил, что вчерашние массированные обстрелы мирных городов связаны с бешеным давлением на востоке Украины.

Читайте также В Кремле уже увидели израильских наемников, воюющих бок о бок с азовцами

Что касается вчерашних ударов, то следует рассматривать ситуацию комплексно. С одной стороны, враг очень сильно активизируется на востоке Украины, пытается выполнить хотя бы "задачу минимум" – атаку ООС и выход на административные границы Луганской и Донецкой областей и объявить там "победу",

– утверждает Вениславский.

По мнению народного депутата, также оккупантам нужен максимальный контроль на южном направлении – наконец-то выйти на административные границы Херсонской области, что они никак не могут сделать, ведь встречают мощное сопротивление ВСУ.

Под прицелом врага остаются Одесская и Николаевская области, но они недоступны. И еще, по моему мнению, вчерашний массированный обстрел несет психологическое давление, ведь Путин устами своих пропагандистов говорит, что Украина отказывается от переговоров,

– говорит нардеп.

"Он понимает, что целей, которые он поставил себе в Украине, достичь не удается, поэтому он пытается давить на украинцев путем бомбардировок мирных городов", – подчеркивает Федор Вениславский.

Провокации со стороны армии России

С первых дней войны Россия обвиняет ВСУ в том, что якобы Украина обстреливает мирное население – это концепция, выбранная российскими властями, они рассказывают, что мы нацисты,

– говорит Вениславской.

Народный депутат сообщает, что действительно есть информация о том, что оккупанты готовят украинскую форму для различных провокаций. Уже были такие попытки, но наши разведчики владели информацией, поэтому врагу это не помогло.

Поэтому попытки оккупантов на временно оккупированных территориях получить форму ВСУ – это попытка продолжать эскалацию, чтобы Путин на переговорах получил более комфортную позицию. Или чтобы он имел "право" на продолжение агрессивных действий на нашей территории, резюмирует народный избранник.

Причина агрессивных обстрелов и попыток прорвать оборону ВСУ: смотрите видео