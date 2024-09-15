Накануне своего 30-летия Элина Свитолина была во Львове, где открыла Svitolina Tennis Camp в Leoland, а также наведалась в реабилитационный центр UNBROKEN. Приехав в Киев, теннисистка не перестает делать добрые дела.

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Свитолина посетила украинских детей в Киеве

Теннисистка наведалась в организацию "Bring Kids Back UA", которая занимается возвращением украинских детей, которые были похищены Россией.

Свитолина поделилась эмоциями после встречи с маленькими украинцами.

Мое сердце защемило, когда я знакомилась с маленькими храбрыми украинцами – Валерией, Марком, Жасмин, Львом, Алиной и Ольгой. Меня поразили их истории – истории о том, как их забрали из дома российские войска. Удивительно, как эти дети вдохновили меня,

– написала украинка в заметке.

Она отметила, что несмотря на все, что пережили эти дети, им становится лучше на Родине. Они учатся, растут, осмысливают и верят в мирное будущее.

"Слушая рассказы каждого ребенка, я чувствовала растущую решимость поделиться их историями с миром. Мы должны сделать так, чтобы их голоса были услышаны каждым лидером и каждым человеком. Эти истории должны вдохновлять на действия. Каждый ребенок заслуживает того, чтобы свободно мечтать и чувствовать любовь", – преодолевала Элина Свитолина.

В частности спортсменка сообщила, что организация и в дальнейшем будет бороться за освобождение украинских детей, чтобы каждый вернулся домой.

Мир должен услышать истории детей и действовать немедленно,

– написала Элина Свитолина.

Свитолина с украинскими детьми / Фото из инстаграма теннисистки

Напомним, что Элина Свитолина также активно помогает украинским военным. Все свои победы она посвящает родной стране и постоянно напоминает миру, что война в Украине до сих пор продолжается.