9 сентября Элина Свитолина открыла Svitolina Tennis Camp в Leoland. Это ежегодный лагерь от Svitolina Foundation, который является прекрасным шансом получить опыт и необходимые знания будущим ведущим теннисистам Украины.

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Необходимая поддержка для наших защитников

Кроме спортивных целей во Львове Элина Свитолина посетила наших военных, которые проходят реабилитацию в центре UNBROKEN. Туда теннисистка пришла не с пустыми руками. Бывшая третья ракетка мира подарила воинам мячи с собственным автографом.

Я здесь, чтобы посмотреть и поздравить ребят и девушек, которые сейчас здесь. Это очень классный Центр. В UNBROKEN предоставляют много классных реабилитационных услуг. Я очень рада, что у нас в Украине есть такие центры,

– рассказала Элина.

Свитолина посетила UNBROKEN: смотрите видео

Напомним, что Элина Свитолина активно помогает украинским военным. Все свои победы она посвящает родной стране и постоянно напоминает миру, что война в Украине до сих пор продолжается.

Зимой теннисистка уже была во Львове, где вместе с Сергеем Стаховским давала мастер-класс для юных теннисистов. После основной части мероприятия на корт вышли украинские военные, которые сыграли в теннис с Элиной и Сергеем.