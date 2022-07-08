Это все-таки были реальные фигуры. Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Они были трагичны или, я не знаю, убийственны, но это все-таки были масштабные фигуры. А сейчас – конкретные интеллектуальные карлики", – сказал он.

В россии новые герои – лавровы, володины и захаровы

Подоляк отметил, что володин – совершенно необразованный человек. "Ну посмотрите на этот субъект, на уровень его разговора. Он даже, мне кажется, половину алфавита российского не знает, он захлебывается в словах", – подчеркнул советник ОП.

Еще одной мощной "фигурой" является медведев. "Это действительно чудак, говорящий в "ерофеевской манере". Вы знаете, да, "москва – петушки". Мне кажется, что он "москва – петушки 2" попытается написать, потому что он только эту стилистику знает", – высказался Подоляк.

Он упомянул и пескова, который является не менее выдающимся представителем современной россии. "Это лицо современной публичной части российской элиты. Фантастически", – заметил Подоляк.

Имеют то, что заслуживают

Сегодня россия является антицивилизацией, с которой не желают иметь ничего общего. Цивилизованное сообщество идет совсем другим путем.

Каждый находится на том месте, которое он заслужил. И в российской федерации не может быть другой элиты. Потому что, если бы там была другая элита, то, наверное, были бы другие действия этой страны, и, вероятно, были бы другие отношения с соседями,

– отметил советник.

Полномасштабное вторжение окончательно сделало из россии страну-изгнанницу. Ее все презирают и ненавидят. По словам Подоляка, в этом случае нельзя ожидать от элиты другой модели поведения.

"Нельзя считать, что мы сядем с ними за стол переговоров и там будут сидеть интеллектуалы, которые могут объяснить мотивы своих действий. Если страна выглядит "ничтожно", если можно сказать так на русском языке, ну она выглядит "ничтожно". Все, точка", – говорит Подоляк.

На пятый месяц войны даже у стран, которые выдерживали нейтралитет, спали "розовые очки", и любые иллюзии по поводу россии исчезли.

Мне кажется, что за эти 135 дней наконец-то мир понимает, что современная российская элита – это довольно примитивные люди, и с ними надо разговаривать, как в романе у Ильфа и Петрова, используя только "междометия" (восклицания),

– подытожил Подоляк.

Эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео