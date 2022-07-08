Це все ж таки були реальні постаті. Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Вони були трагічні чи, я не знаю, вбивчі, але це все-таки були масштабні постаті. А зараз – конкретні інтелектуальні карлики", – сказав він.

У росії нові герої – лаврови, володіни та захарови

Подоляк зауважив, що володін – абсолютно неосвічена людина. "Ну подивіться на цього суб’єкта, на рівень його розмови. Він навіть, мені видається, половину алфавіту російського не знає, він захлинається в словах", – підкреслив радник ОП.

Ще одною потужною "постаттю" є мєдвєдєв. "Це дійсно дивак, який розмовляє в "єрофєєвской манєрє". Ви знаєте, так, "москва – пєтушки". Мені видається, що він "москва – пєтушки 2" спробує написати, тому що він тільки цю стилістику знає", – висловився Подоляк.

Він згадав і пєскова, який є не менш видатним представником сучасної росії. "Це обличчя сучасної публічної частини російської еліти. Фантастично", – зауважив Подоляк.

Мають те, на що заслуговують

Сьогодні росія є антицивілізацією, з якою не бажають мати нічого спільного. Цивілізована спільнота йде зовсім іншим шляхом.

Кожен перебуває на тому місці, яке він заслужив. І в російській федерації не може бути іншої еліти. Бо якби там були інша еліта, то, певно, були б інші дії цієї країни, і, певно, були б інші відносини з сусідами, – відзначив радник.

Повномасштабне вторгнення остаточно зробило з росії країну-вигнанницю. Її усі зневажають та ненавидять. За словами Подоляка, у такому випадку не можна очікувати від еліти іншої моделі поведінки.

"Не можна вважати, що ми сядемо з ними за стіл переговорів і там будуть сидіти інтелектуали, які можуть пояснити мотиви своїх дій. Якщо країна виглядає "нічтожно”, якщо можна сказати так російською мовою, ну вона виглядає "нічтожно". Все, крапка", – говорить Подоляк.

Так, на п'ятий місяць війни навіть у країн, які витримували нейтралітет, спали "рожеві окуляри", і будь-які ілюзії щодо росії зникли.

Мені видається, що за ці 135 днів нарешті світ розуміє, що сучасна російська еліта – це досить примітивні люди, і з ними треба розмовляти, як в романі в Ільфа і Петрова, використовуючи тільки "мєждомєтія" (вигуки),

– підсумував Подоляк.

Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео