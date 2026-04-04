В России неожиданно это признали: политолог заметил неутешительные для Путина тенденции

Как только на фоне обострения на Ближнем Востоке выросла цена на нефть, Россия торжествовала. Однако Силы обороны Украины настроение россиянам испортили, усилив удары по их портам, экспортирующим нефть. Тем самым умножили на ноль возможности врага заработать денег.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, подчеркнув, что стоимость нефти выросла, а вот экспорт России, который осуществляется через порты, значительно упал на фоне регулярных украинских атак.

Смотрите также "Скоро начнется ад": Путин решился на отчаянные шаги, которые означают лишь одно

В России открыто сигнализируют, что рейтинг Путина падает

Удары СОУ по портам России, в частности "Усть-Луге" и "Приморске", оказался довольно мощным и, по убеждению политолога, это только начало. Атаки по портам, нефтетерминалам – самый действенный способ ослабить Россию. Это, по словам Эйдмана, приводит к резкому ухудшению экономики в России и ситуации безопасности для россиян.

"Сегодня есть интересные, я бы сказал даже сенсационные, данные, которые характеризуют те изменения в российском обществе, происходящие в первую очередь под влиянием успешных действий украинских военных. Произошло чудо! Рейтинг Путина стал падать, причем довольно существенно. ФОМ зафиксировал за неделю снижение на 5%", – рассказал социолог.

По словам Эйдмана, это значительный процент. Он добавил, что с начала февраля он снизился на 9%, и отметил, что тенденция для российского диктатора просматривается крайне негативная. Это, по его мнению, доказывает наличие раскола элит в России.

В российской верхушке идет противостояние

Социолог убежден, что не может быть случайностью, что Всероссийский центр изучения общественного мнения и Фонд "Общественное мнение" почти одновременно начали обнародовать и давать информацию в российские паблики и прессу о резком снижении рейтинга Путина.

Это может свидетельствует только об одном, что такие указания они получили из администрации президента. Это указывает на конфликт между различными группами российской верхушки,

– считает Эйдман.

Как отметил политолог, вероятно, что Сергей Кириенко, который является куратором социологии, а также внутренней политики России, сейчас зашел в конфликт с силовиками (ФСБ). Поэтому ему нужно продемонстрировать Путину, что силовое направление на продолжение войны любыми средствами и путями теряет популярность среди населения и ударяет по его рейтингу.

У Путина, как бы это ни было парадоксально, хоть он и диктатор и его власть не зависит от результатов выборов, есть субъективное отношение к собственной популярности. У него трепетная позиция к своим рейтингам,

– рассказал Эйдман.

По его словам, сегодня крыло Кириенко пытается показать главе Кремля, что тот теряет популярность из-за действий, к которым прибегают ФСБшники. В частности по блокированию россиянам Telegram, массового отключения мобильного интернета, попыток эскалировать войну. Поэтому, как подытожил политолог, одна кремлевская группа, в которую входит в том числе переговорщик Дмитриев, будет продвигать трамповскую идею о замораживании боевых действий по нынешней линии боестолкновения.

Заметьте! Журналист, аналитик-международник Александр Демченко указал на неутешительные процессы в России, которые подрывают рейтинги российского диктатора. Россиян начали массово увольнять с работы, чтобы оставить без денег и таким образом побудить подписывать контракты с минобороны, ехать на войну. В университетах продолжается агитация студентов приобщаться к армии. Кроме того, он рассказал, что Путин готовится ограничить выезд за границу военнообязанным.

Что влияет на снижение рейтинга Путина?