Детали ДТП
Mclaren двигался во втором ряду. Во время движения водитель спорткара пытался втиснуться между первым рядом и автомобилем Kia Stonic.
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В то же время водитель Kia Stonic решил повернуть направо. Тогда McLaren врезался в желтую машину.
Как следствие, у KIA отвалился бампер. Автомобиль McLaren тоже пострадал. Обеим машинам понадобятся серьезные ремонтные работы.
Пользователи сети отмечают, что ремонт таких автомобилей стоит недешево. Они выражают надежду, что McLaren и KIA – застрахованы.
ДТП с Mclaren и Kia Stonic в столице / Фото Topgir
В Киеве столкнулись Mclaren и Kia Stonic: смотрите видео
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