Детали ДТП

Mclaren двигался во втором ряду. Во время движения водитель спорткара пытался втиснуться между первым рядом и автомобилем Kia Stonic.

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В то же время водитель Kia Stonic решил повернуть направо. Тогда McLaren врезался в желтую машину.

Как следствие, у KIA отвалился бампер. Автомобиль McLaren тоже пострадал. Обеим машинам понадобятся серьезные ремонтные работы.

Пользователи сети отмечают, что ремонт таких автомобилей стоит недешево. Они выражают надежду, что McLaren и KIA – застрахованы.

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