Полицейские узнали о преступлении от охранника дома. Правоохранителям пострадавший пояснил, что нетрезвый мужчина ворвался в холл с ножом в руках.

Смотрите также Военному, который ранил 9-летнего мальчика на Житомирщине, сообщили о подозрении

Незнакомец угрожал охраннику применить оружие, но впоследствии скрылся.

Объяснить поведение не смог

  • Патрульные довольно быстро прибыли на место происшествия. Возле дома, где произошло преступление, они увидели подозрительного молодого человека.
  • Во время задержания злоумышленника из его кармана выпал нож. Оружие изъяли на экспертизу.
  • Мотивов своего поступка мужчина объяснить на смог.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая оформила задержание. Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно.

В результате инцидента никто не пострадал.

Смотрите видео нападения мужчины на охранника ЖК в Киеве: