Полицейские узнали о преступлении от охранника дома. Правоохранителям пострадавший пояснил, что нетрезвый мужчина ворвался в холл с ножом в руках.
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Незнакомец угрожал охраннику применить оружие, но впоследствии скрылся.
Объяснить поведение не смог
- Патрульные довольно быстро прибыли на место происшествия. Возле дома, где произошло преступление, они увидели подозрительного молодого человека.
- Во время задержания злоумышленника из его кармана выпал нож. Оружие изъяли на экспертизу.
- Мотивов своего поступка мужчина объяснить на смог.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая оформила задержание. Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно.
В результате инцидента никто не пострадал.
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