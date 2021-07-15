Поліцейські дізналися про злочин від охоронця будинку, на який зустрівся з молодим чоловіком. Правоохоронцям потерпілий пояснив, що нетверезий чоловік увірвався до холу з ножем в руках.
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Незнайомець погрожував охоронцю застосувати зброю, але згодом втік.
Пояснити поведінку не зміг
- Патрульні досить швидко прибули на місце події. Біля будинку, де стався злочин, вони побачили підозрілого молодика.
- Під час затримання зловмисника з його кишені випав ніж. Зброю вилучили на відправили на експертизу.
- Мотивів свого вчинку чоловік пояснити на зміг.
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка оформила затримання. Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Дивіться відео нападу чоловіка на охоронця ЖК у Києві: