Аргумент был простым: война, аннексия, а эти люди занимаются важным и рискованным делом. Поэтому демонстрировать всем перечень имущества и родственные связи не стоит.

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Да и вообще они должны оставаться непубличными. Спорить с этим аргументом сложно – ну да, все же логично.

Правда, сначала декларации работников СБУ засекретили так, что даже Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции не имело к ним доступа. Со временем он появился, но легче не стало.

Для начала проверки надо было получить допуск к гостайне. Описывать этот процесс долго. поэтому просто поверьте – 7 кругов ада.

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СБУшное руководство этим откровенно и довольно нагло пользовалось. Гуляй, контора, никто не идет с надоедливыми вопросами о поместьях и внедорожниках.

Вспомним о засекреченной декларации "главного разведчика страны" Сергея Семочко с недвижимостью более чем на 200 миллионов.

Декларации СБУ рассекретили

Когда Владимир Зеленский стал президентом, а его товарищ Иван Баканов возглавил СБУ, на волне благодарности за всенародную любовь и поддержку декларации руководства рассекретили.

Наверное, если бы это происходило сейчас, то никто бы ничего не открывал, а спрятали бы еще глубже. Тогда просто время и настроение немного другими были.

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Поэтому декларации отдельных и объективно самых влиятельных представителей Службы безопасности теперь публичны. Доступ к ним есть у нас, у вас и у НАПК.

Оно, конечно же, сразу взялось проверять и сравнивать. Одна такая проверка нас и заинтересовала.

Кто такой Владимир Горбенко

Владимир Горбенко с ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя СБУ Ивана Баканова.

Туда он вообще-то пришел еще в 1994 году. Мужчина долго работал в управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Это так называемый отдел "К", известный в первую очередь наездами на бизнесменов с целью в неустановленное следствием время и неустановленном месте получить немного взяток (теплые воспоминания о Павле Демчине).

Впоследствии Горбенко ушел со службы, трудился в деловой безопасности, а дальше – в департаменте безопасности Укрзализныци. Однако с победой Зеленского вернулся в СБУ.

С приходом Зеленского к власти Горбенко вернулся в СБУ / Фото Офиса Президента

Тогда как раз неслась "заруба" между Иваном Бакановым и экс-главой Офиса Президента Андреем Богданом за распределение сфер влияния.

Армии сошлись на киевском управлении СБУ, где Баканов якобы видел руководителем именно Горбенко, а Богдан – Александра Белоуса. В итоге победила дружба, и должность получил вообще другой человек.

Однако Горбенко получил дополнительный бонус – должность заместителя Баканова.

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Заместители – очень интересная категория в любом более или менее важном органе. Однако все обычно смотрят на руководителя. Он максимально публичный и ожидаемо вызывает интерес.

На заместителей, у которых порой функционал даже шире, меньше обращают внимание, но зря.

В декларации выявили нарушения

В 2021 НАПК посмотрело декларацию заместителя Ивана Баканова. Там нашли то, что называют "недостоверные сведения".

Справка. Речь идет о чуть больше, чем 1,5 миллиона гривен, которых не хватало в декларации Владимира Горбенко.

Нарушение было относительно мелким. Горбенко указал ложную стоимость задекларированного имущества: 2 домов, 2 земельных участков и авто. НАПК направило результат проверки в НАБУ, а там историю завернули.

Нацагентство направило обоснованное заключение в НАБУ относительно выявления признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения по результатам проведенной полной проверки декларации.

Экскурсия по состоянию Горбенко

Село Погребы под Киевом – довольно престижное место. Такой двухэтажный дом и земля под ним принадлежат Владимиру Горбенко. На территории – гараж и еще один домик поменьше.

Дом Горбенко в селе Погребы / Скриншот с видео Bihus.info

Земля здесь у Горбенко появилась еще в 2011 году, когда он заканчивал свой первый поход в СБУ и еще трудился заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Уже после второго пришествия в СБУ в 2020 году Горбенко стал владельцем имения, возведенного на этой же земле. На рынке сейчас такой стоит не менее 350 тысяч долларов. Нет, как-то не впечатляет, правда? Это 10 миллионов гривен.

Дом – подарок от мамы

Возможно именно из-за того, что это очень дорого для чиновника, пусть даже из СБУ, Горбенко и не указал в своей декларации стоимость такого актива. Поэтому им заинтересовалось НАПК.

Коллегам из "Схем" он, правда, объяснял, что это все ему подарила мама.

Она купила участок, она построила дом за собственные деньги. Она там живет. Я не живу там,

– рассказал Горбенко.

В ответе на наш запрос в СБУ ответили по-другому. На этот раз Горбенко объяснил чуть больше и не отрицал своего участия в возведении дома.

"Мать Владимира Горбенко занимается предпринимательской деятельностью и имеет финансовую возможность самостоятельно приобрести имущество, в частности недвижимое. Что касается дома в Погребах, то в нем проживает мать Горбенко В. Т. вместе со своей семьей", – говорится в сообщении.

Что известно о родственниках Горбенко

Жена Виктория Горбенко

В Киеве в частном секторе на левом берегу земля и дом, в котором проживает семья, записан на жену Викторию.

Землю регистрировали давно, а вот дом оформили в 2021 году. Что о нем стоит знать? 300 квадратных метров и ценник – минимум 250 тысяч долларов. Ну или же где-то 7 миллионов гривен.

Дом расположен в частном секторе на Левом берегу / Скриншот с видео Bihus.info

Виктория Горбенко действительно является совладелицей частной компании, которая якобы занимается оптовой торговлей напитками. Однако доходы от фирмы она не декларирует. Зато декларирует доход от государственного "Укрэксимбанка", где она и работает.

За 2020 год она наработала 260 тысяч гривен годовой зарплаты. С такими темпами на дом надо было бы копить почти 27 лет.

Сын Евгений Горбенко

Старший 25-летний сын Евгений Горбенко имеет новую квартиру прямо на берегу моря в Одессе. Площадь – 66 квадратных метров, а ценник – от 100 тысяч долларов.

Что интересно, инвестировал в недвижимость сын заместителя главы СБУ в 2017 году – якобы еще на старте строительства. Тогда Евгению было едва за 20 и если верить его объявлению о поиске работы, тогда он работал оператором колл-центра в банке и параллельно учился в университете.

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В течение последующих лет Евгений работал в компаниях, связанных с автобизнесом, а в прошлом году зарегистрировался как ФЛП. Однако за все время предпринимательской деятельности заработал аж 300 тысяч гривен.

Этого не хватило бы даже на первый взнос ипотечного кредита в Одессе. В СБУ объяснили это так:

"Как и большинство украинских семей, Владимир Горбенко с женой и родней при случае помогают детям. Подчеркиваем, что после того как В. Горбенко в 2012 году уволился из СБУ по выслуге лет, он работал в частном секторе экономики", – говорится в сообщении СБУ.

Мать Горбенко

Матери Владимира Горбенко 67 лет, почти 30 из которых женщина зарегистрирована как ФЛП. Она занимается "розничной торговлей одеждой и обувью, а также торговлей текстильными товарами".

Именно на одном из крупнейших киевских рынков "Дарынок" у женщины и есть несколько так называемых "точек", где она торгует одеждой и обувью, в частности, кожаными изделиями.

Никакого другого бизнеса мамы мы не нашли. Он якобы и принес семье дом в Погребах за 10 миллионов. В сентябре 2021 года женщина стала еще и владелицей квартиры в центре Киева.

Мать Горбенко стала владелицей квартиры в Киеве / Скриншот с видео Bihus.info

Дом старый – в очень хорошем смысле этого слова. Сама квартира на 60 квадратных метров. Сейчас такая стоит минимум 200 тысяч долларов. Это где-то 5,5 миллиона гривен.

Впрочем, дальше география маминых покупок окончательно дала сбой. С домом в Погребах и квартирой фактически на Крещатике она решила приобрести 2 паркоместа – на Левом берегу в ЖК "Кассиопея".

Паркоместа в Киеве в новостройках сейчас стоят минимум 15 – 20 тысяч долларов. Возьмем по минимуму. Получается – 30 тысяч за оба. Почти миллион гривен. И это все с ФЛП?

Сколько в целом потратила семья

Соберем теперь все это вместе. Недвижимость (земля, дома, квартиры, паркоместа) обошлась семье в минимум 930 тысяч долларов. Еще ориентировочно 150 тысяч долларов стоит семейный автопарк.

Все вместе тянет на более миллиона долларов – примерно 28 миллионов гривен.

Об элитном автопарке семьи Владимира Горбенко и других их заработках – смотрите в полном выпуске программы "Наши деньги".