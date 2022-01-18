Аргумент був простим: війна, анексія, а ці люди займаються важливою і ризикованою справою. Через це демонструвати усім перелік майна й родинні зв'язки не варто.

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Та й взагалі вони мають лишатися непублічними. Сперечатися з цим аргументом складно – ну так, все ж логічно.

Щоправда, спочатку декларації працівників СБУ засекретили так, що навіть Нацагентство з питань запобігання корупції не мало до них доступу. Згодом він з'явився, але легше не стало.

Для початку перевірки треба було отримати допуск до держтаємниці. Описувати цей процес довго. тому просто повірте – 7 кіл пекла.

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СБУшне керівництво цим відверто й доволі нахабно користувалося. Гуляй, конторо, ніхто не йде з набридливими питаннями про маєтки й позашляховики.

Згадаймо про засекречену декларацію "головного розвідника країни" Сергія Семочка з нерухомістю на понад 200 мільйонів.

Декларації СБУ розсекретили

Коли Володимир Зеленський став президентом, а його товариш Іван Баканов очолив СБУ, на хвилі вдячності за всенародну любов і підтримку декларації керівництва розсекретили.

Певно, якби це відбувалося зараз, то ніхто б нічого не відкривав, а сховали б ще глибше. Тоді просто час і настрій трохи іншими були.

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Тож декларації окремих і об'єктивно найвпливовіших представників Служби безпеки тепер публічні. Доступ до них є у нас, у вас й у НАЗК.

Воно, звісно ж, одразу взялося перевіряти та порівнювати. Одна така перевірка нас і зацікавила.

Хто такий Володимир Горбенко

Володимир Горбенко з листопада 2019 року обіймає посаду заступника голови СБУ Івана Баканова.

Туди він взагалі то прийшов ще у 1994 році. Чоловік довго працював в управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Це так званий відділ "К", відомий першочергово наїздами на бізнесменів з метою у невстановлений слідством час і невстановленому місці отримати трохи хабарів (теплі спогади про Павла Демчину).

Згодом Горбенко пішов зі служби, трудився у бізнесовій безпеці, а далі – у департаменті безпеки Укрзалізниці. Однак з перемогою Зеленського повернувся до СБУ.



З приходом Зеленського до влади Горбенко повернувся в СБУ / Фото Офісу Президента

Тоді якраз неслася "заруба" між Іваном Бакановим та ексочільником Офісу Президента Андрієм Богданом за розподіл сфер впливу.

Армії зійшлися на київському управлінні СБУ, де Баканов нібито бачив керівником саме Горбенка, а Богдан – Олександра Білоуса. У результаті перемогла дружба й посаду отримала взагалі інша людина.

Однак Горбенко отримав додатковий бонус – посаду заступника Баканова.

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Заступники – дуже цікава категорія у будь-якому більш-менш важливому органі. Однак усі зазвичай дивляться на керівника. Він максимально публічний й очікувано викликає інтерес.

На заступників, у яких часом функціонал навіть ширший, менше звертають увагу, але дарма.

У декларації виявили порушення

У 2021 НАЗК подивилося декларацію заступника Івана Баканова. Там знайшли те, що називають "недостовірні відомості".

Довідка. Мовиться про трохи більше, аніж 1,5 мільйона гривень, яких бракувало у декларації Володимира Горбенка.

Порушення було відносно дрібним. Горбенко вказав неправдиву вартість задекларованого майна: 2 будинків, 2 земельних ділянок та авто. НАЗК відправило результат перевірки до НАБУ, а там історію завернули.

Нацагентство направило обґрунтований висновок до НАБУ щодо виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення за результатами проведеної повної перевірки декларації.

Екскурсія статками Горбенка

Село Погреби під Києвом – доволі престижне місце. Такий двоповерховий будинок та земля під ним належать Володимиру Горбенку. На території – гараж та ще один менший будиночок.



Будинок Горбенка у селі Погреби / Скриншот з відео Bihus.info

Земля тут у Горбенка з'явилася ще у 2011 році, коли він закінчував свій перший похід в СБУ і ще трудився заступником начальника управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Вже після другого пришестя в СБУ у 2020 році Горбенко став власником маєтку, зведеного на цій же землі. На ринку зараз такий коштує щонайменше 350 тисяч доларів. Ні, якось не вражає, правда? Це 10 мільйонів гривень.

Будинок – подарунок від мами

Можливо саме через те, що це дуже дорого для чиновника, нехай навіть з СБУ, Горбенко й не вказав у своїй декларації вартість такого активу. Тому ним зацікавилося НАЗК.

Колегам зі "Схем" він, щоправда, пояснював, що це все йому подарувала мама.

Вона купила ділянку, вона побудувала будинок за власні гроші. Вона там живе. Я не живу там,

– розповів Горбенко.

У відповіді на наш запит у СБУ відповіли по-іншому. Цього разу Горбенко пояснив трохи більше і не заперечив своєї участі у зведенні будинку.

"Матір Володимира Горбенка займається підприємницькою діяльністю та має фінансову можливість самостійно придбати майно, зокрема нерухоме. Що стосується будинку в Погребах, то в ньому проживає матір Горбенка В.Т. разом із своєю родиною", – мовиться у повідомленні.

Що відомо про родичів Горбенка

Дружина Вікторія Горбенко

У Києві у приватному секторі на Лівому березі земля і будинок, у якому проживає родина, записаний на дружину Вікторію.

Землю реєстрували давно, а от будинок оформили у 2021 році. Що про нього варто знати? 300 квадратних метрів і цінник – мінімум 250 тисяч доларів. Ну або ж десь 7 мільйонів гривень.



Будинок розміщений у приватному секторі на Лівому березі / Скриншот з відео Bihus.info

Вікторія Горбенко справді є співвласницей приватної компанії, яка нібито займається оптовою торгівлею напоями. Однак доходи від фірми вона не декларує. Натомість декларує дохід від державного "Укрексімбанку", де вона й працює.

За 2020 рік вона напрацювала 260 тисяч гривень річної зарплатні. З такими темпами на будинок треба було б збирати майже 27 років.

Син Євген Горбенко

Старший 25-річний син Євген Горбенко має нову квартиру прямісінько на березі моря в Одесі. Площа – 66 квадратних метрів, а цінник – від 100 тисяч доларів.

Що цікаво, інвестував у нерухомість син заступника голови СБУ у 2017 році – нібито ще на старті будівництва. Тоді Євгену було ледь за 20 і якщо вірити його оголошенню про пошук роботи, тоді він працював оператором кол-центру в банку і паралельно вчився в університеті.

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Впродовж наступних років Євген працював у компаніях, пов'язаних з автобізнесом, а минулоріч зареєструвався як ФОП. Однак за увесь час підприємницької діяльності заробив аж 300 тисяч гривень.

Цього не вистачило б навіть на перший внесок іпотечного кредиту в Одесі. У СБУ пояснили це так:

"Як і більшість українських сімей, Володимир Горбенко із дружиною та ріднею при нагоді допомагають дітям. Підкреслюємо, що після того як В. Горбенко у 2012 році звільнився з СБУ за вислугою років, він працював у приватному секторі економіки", – мовиться у повідомленні СБУ.

Матір Горбенка

Матері Володимира Горбенка 67 років, майже 30 з яких жінка зареєстрована як ФОП. Вона займається "роздрібною торгівлею одягом та взуттям, а також торгівлею текстильними товарами".

Саме на одному з найбільших київських ринків "Даринок" у жінки і є кілька так званих "точок", де вона торгує одягом і взуттям, зокрема шкіряними виробами.

Жодного іншого бізнесу мами ми не знайшли. Він нібито й приніс родині будинок в Погребах за 10 мільйонів. У вересні 2021 року жінка стала ще й власницею квартири у центрі Києва.



Матір Горбенка стала власницею квартири у Києві / Скриншот з відео Bihus.info

Будинок старий – у дуже хорошому розумінні цього слова. Сама квартира на 60 квадратних метрів. Зараз така коштує мінімум 200 тисяч доларів. Це десь 5,5 мільйона гривень.

Втім, далі географія маминих покупок остаточно дала збій. З будинком у Погребах і квартирою фактично на Хрещатику вона вирішила придбати 2 паркомісця – на Лівому березі у ЖК "Кассіопея".

Паркомісця в Києві у новобудовах зараз коштують мінімум 15 – 20 тисяч доларів. Візьмемо по мінімуму. Виходить – 30 тисяч за обидва. Майже мільйон гривень. І оце все з ФОП?

Скільки загалом витратила родина

Зберімо тепер усе це разом. Нерухомість (земля, будинки, квартири, паркомісця) обійшлася родині у мінімум 930 тисяч доларів. Ще орієнтовно 150 тисяч доларів коштує родинний автопарк.

Усе разом тягне на понад мільйон доларів – приблизно 28 мільйонів гривень.

Про елітний автопарк родини Володимира Горбенка та інші їхні заробітки – дивіться у повному випуску програми "Наші гроші".