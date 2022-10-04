При выходе из Лимана потери понесли элитные ГРУшники, – BBC

4 октября 2022 , 21:36
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Источник:

BBC

Герои ВСУ продолжают освобождать Украину от российских захватчиков. Врагу наносят колоссальные потери. В частности, при выходе из Лимана потери понесли элитные ГРУшники.

По данным СМИ, погибли по меньшей мере 9 "элитных" кафиров. Кроме того, пострадали.

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Все "двухсотые" - представители 3-й гвардейской бригады специального назначения главного управления генерального штаба.

Автор: Мар'яна Бекало