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      Элитный автопарк бывшего нардепа Микитася арестовало ГБР: фото

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      Автопарк Микитася арестовали / пресс-служба ДГБР

      По результатам обысков следователям ГБР удалось обнаружить 6 элитных автомобилей народного депутата 8 созыва: постановлением Печерского райсуда Киева на них наложили арест. Микитася подозревают в легализации более 200 миллионов гривен доходов, полученных незаконных путем.

      Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований. И хотя в сообщении не указывают фамилии "экс-нардепа 8 созыва", там добавляют справочную информацию. Мол, именно у этого парламентария 11 декабря состоялись санкционированные обыски по месту регистрации и проживания.

      К теме: Миллионы гривен и дорогое авто: Джокер слил переписки экс-нардепа Микитася

      Отметим, что обыски дома в этот день проводили именно у нардепа Максима Микитася.


      Элитный автопарк Микитася/ пресс-служба ГБР


      Автопарк Максима Микитася/ пресс-служба ГБР


      ДБР арештувало 6 автомобілів Микитася/ пресслужба ДБР


      Микитася подозревают в отмывании 200 миллионов гривен/ пресс-служба ГБР

      Так, в 2016 году нардеп подделал документы, в частности, договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода он внес в своей декларации народного избранника 8 созыва.

      В итоге следствие установило, что один человек из тех, с кем заключали договоры, умер еще до подписания документа. Кроме того, у лиц, с которыми якобы подписывали соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы. Полученная во время досудебного расследования информация подтверждает также то, что упомянутые соглашения не были должным образом зарегистрированы.

      Сейчас продолжается досудебное расследование. Дело открыто по следующим статьям:

      • легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (предусматривает лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества).
      • подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (предусматривает штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до 2 лет).

      Что известно о Максиме Микитасе?
      Он является одним из крупнейших киевских застройщиков. С июня 2010 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).

      Депутатом стал в 2016 году, победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец. Представлял в Верховной Раде объединение "Воля народа". В 2019 баллотировался в Верховную Раду там же, однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Арест Авто Строительство Государственное бюро расследований
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