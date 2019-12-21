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      Елітний автопарк екснардепа Микитася арештувало ДБР: фото

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      Автопарк Микитася заарештували / пресслужба ДБР

      За результатами обшуків слідчим ДБР вдалося виявити 6 елітних автівок народного депутата 8 скликання: ухвалою Печерського райсуду Києва на них наклали арешт. Микитася підозрюють у легалізації понад 200 мільйонів гривень доходів, отриманих незаконних шляхом.

      Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань. І хоч у повідомленні не вказують прізвища "екснардепа 8 скликання", там додають довідкову інформацію. Мовляв, саме у цього парламентаря 11 грудня відбулися санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання.

      До теми: Мільйони гривень і дороге авто: Джокер злив листування екснардепа Микитася

      Зазначимо, що обшуки вдома цього дня проводили саме у нардепа Максима Микитася.


      Елітний автопарк Микитася/ пресслужба ДБР


      Автопарк Максима Микитася/ пресслужба ДБР


      ДБР арештувало 6 автомобілів Микитася/ пресслужба ДБР


      Микитася підозрюють у відмиванні 200 мільйонів гривень/ пресслужба ДБР

      Так, у 2016 році нардеп підробив документи, зокрема, договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу він вніс до своєї декларації народного обранця 8 скликання.

      У підсумку слідство встановило, що одна особа з-поміж тих, з ким укладали договори, померла ще до підписання документу. Крім того, в осіб, з якими нібито підписували угоди про продаж цінних паперів, є відсутніми нараховані доходи. Отримана під час досудового розслідування інформація підтверджує також те, що згадані угоди не були належним чином зареєстрованими.

      Наразі триває досудове розслідування. Справу відкрито за такими статтями:

      • легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (передбачає позбавленням волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна).
      • підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (передбачає штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на термін до шести місяців, або обмеженням волі терміном до 2 років).

      Що відомо про Максима Микитася?Він є одним із найбільших київських забудовників. З червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).

      Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. Представляв у Верховній Раді об'єднання "Воля народу". У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.

      Скільки Найєм заробляє на новій роботі в Укроборонпромі
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Будівництво Авто Арешт
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