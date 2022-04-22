Об этом заявил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в эфире 24 канала.

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По его словам, в первую очередь эти люди пытаются спасти себя, поэтому не рассказывают все, что происходит в Украине.

Другая мотивация – для того, чтобы поддерживать граждан России в состоянии мобилизации и сплочения вокруг Путина,

– заметил оппозиционер.

Как рассказал Гудков, "элиты" в России сейчас действительно недовольны последствиями войны.

"Приблизительно 95% элит в России, я не очень люблю это слово, ведь к ним его не применишь. Это какие-то беспозвоночные, которых кормит бюджет или которые пристроены в этой системе. Поскольку в России диктатура, а не демократия, эти 10 тысяч семей мало влияют на принятие решений", – добавил оппозиционер.

Гудков объяснил, почему Путину врут по поводу войны в Украине: смотрите видео