Про це заявив російський опозиційний політик Дмитро Гудков в ефірі 24 каналу.

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За його словами, першочергово ці люди намагаються врятувати себе, тож не розказують усього, що відбувається в Україні.

Інша мотивація – для того, що підтримувати громадян Росії у стані мобілізації та гуртування довкола Путіна,

– зауважив опозиціонер.

Як розповів Гудков, "еліти" у Росії зараз справді незадоволені наслідками війни.

"Приблизно 95% еліт у Росії, я не дуже люблю це слово, адже до них його не застосуєш. Це якісь безхребетні, яких годує бюджет або які прилаштовані у цій системі. Оскільки у Росії диктатура, а не демократія, ці 10 тисяч сімей мало впливають на ухвалення рішень", – додав опозиціонер.

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