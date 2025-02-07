Такое мнение в эфире 24 Канала высказал заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев. Он добавил, что Путина окружают такие люди, как Патрушев, которые "пугали" Дональда Трампа статьями и интервью в российских пропагандистских медиа.

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"И это точно не те люди, которые скажут Путину: "Мы не победим, надо договариваться", – сказал Айдер Муждабаев.

Путин будет затягивать процесс

Он добавил, что сейчас в медийном поле говорят о том, что с Путиным хотят договариваться. Об этом высказывался и президент Украины Владимир Зеленский, и Дональд Трамп.

Но я не вижу никаких признаков того, что Путин готов к любым переговорам. Все, что он делает и говорит, свидетельствует о том, что он всячески отказывается от переговоров. Он будет заявлять, что Зеленский нелегитимный, что Украина не такая, что эти вопросы надо еще согласовать,

– сказал Айдер Муждабаев.

Муждабаев добавил, что со стороны России, вероятно, будет только затягивание процесса. Такая ситуация сложилась не потому, что российская элита не понимает, что происходит, а потому, что все решает лично Путин, а не даже его ближайшее окружение.

"Возможно, ситуация там даже хуже, чем в коммунистическом Китае. Путин сейчас убежден в том, что он побеждает, и убедить его в другом можно только одним способом – нанести ему военное поражение. Остановить его продвижение войск. А все остальное – более-менее пустые разговоры. Пока они не встретят сильное сопротивление или пока их не начнут оттеснять назад, за стол переговоров они не сядут", – считает Муждабаев.

Его убеждают, что Россия победит

Он напомнил, что во времена Второй мировой войны Гитлер тоже до последнего не верил, что проигрывает, и ему тоже некому было сказать, что это конец. У Путина есть те, кто понимает, что Россия проигрывает, но они не решаются ему об этом сказать. А есть те, кто, наоборот, его подбадривает.

Те, кто имеет на Путина большее влияние, уверяет его: "Мы победим, все нормально. Как-то с Трампом договоримся, Украину сломаем". Они его подбадривают, и это действует на него, как наркотик,

– объяснил Муждабаев.

Он отметил, что главный ресурс России – это нефть. И ее основными партнерами являются не только Китай, но и Индия, которая выдает себя за миротворца, а на самом деле является одним из крупнейших покупателей российской нефти, ее переработчиком и бенефициаром войны.

"Индия, по моему мнению, незаслуженно остается малоизвестной среди украинцев как страна-соучастник этой войны. Пока нефть будет приносить Путину хотя бы какую-то прибыль, у него не будет никакого смысла останавливаться", – подытожил Муждабаев.