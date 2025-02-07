Президент Трамп готов удвоить санкции США против России, чтобы положить конец ее войне против Украины, экс-генерал Кит Келлог, его специальный посланник по этому конфликту, эксклюзивно сообщил The Post на этой неделе - но он понимает, что как Киев, так и Москва должны будут идти на уступки, чтобы прекратить "масштабные" убийства в крупнейшей стране Европы.

Выполнение санкций в отношении России, по словам Келлогга, на шкале от одного до десяти находится лишь на уровне "тройки". Сами санкции США - такие, как те, что нацелены на прибыльный энергетический сектор России - формально вдвое выше, но еще есть пространство для их усиления.