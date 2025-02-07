В Мюнхенской конференции по безопасности примет участие спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог. Чиновник отметил, что во время мероприятия не будет представлять план США по завершению войны. Это, по его словам, сделает Дональд Трамп. Келлог уточнил, что американская делегация проведет необходимые встречи с европейскими лидерами в Мюнхене. После этого всю информацию передадут Трампу, чтобы он мог подготовить свой мирный план, передает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Зеленский поедет в Мюнхен

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе возглавит Владимир Зеленский.

Андрей Ермак, который тоже будет присутствовать, рассказал изданию, что украинская делегация представит позицию страны по прекращению войны и свои взгляды на то, как можно достичь "длительного и прочного мира".

"Необходимо, чтобы лидеры и эксперты по политике, которые будут в Мюнхене, осознали, что это важный момент", – сказал чиновник о послании Украины на этом мероприятии.

Мы очень близки к тому, чтобы действительно завершить эту войну справедливым и длительным миром, но это необходимо делать вместе... Не давать России возможности разделить мир, разделить партнеров,

– подчеркнул Ермак.

Руководитель Офиса президента отметил, что на встрече в Мюнхене Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности можно ввести, чтобы предотвратить повторную агрессию со стороны России.

Помощник президента сказал, что даты встречи Зеленского и Трампа еще нет, но он повторил, что это должно произойти как можно быстрее, добавив, что над этим идет работа.

Ермак также подтвердил, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России посетит Киев после Мюнхенской конференции по безопасности примерно в конце февраля.