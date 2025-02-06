Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний. Ранее СМИ сообщали, что потенциальный мирный план Трампа содержит в себе 3 важных пункта: замораживание боевых действий, непризнание оккупированных территорий российскими и предоставление гарантий безопасности Украине. Но на самом деле никаких официальных деталей относительно плана завершения войны еще нет.

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Что нужно делать Украине

Как отметил Загородний, даже если эти три пункта являются правдивыми, ничего страшного не произошло. Это лишь начальная позиция. И она уже не нравится россиянам, которые до сих пор кричат, что им нужно "отдать" и Херсонскую, и Запорожскую области.

Украине нужно добиваться своего. Прежде всего нужно больше вкладываться в производство собственного оружия и бить по территории России.

Мы должны клепать ракеты и бить ими по России. Госсекретарь Рубио говорил, что на уступки должны пойти обе стороны. Так мы сможем плавно все сдвинуть к графику вывода российских войск с территории Украины,

– убежден Загородний.

Напомним, Кит Келлог опроверг информацию о том, что он якобы представит мирный план на Мюнхенской конференции по безопасности. Американская делегация проведет там встречи с европейскими лидерами. Затем все передадут Трампу, чтобы он мог подготовить мирный план.

Также Владимир Зеленский заявил, что у Дональда Трампа пока нет официально утвержденного плана по окончанию войны в Украине. Все предложения будут вместе обсуждаться.