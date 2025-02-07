Президент Трамп готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб покласти кінець її війні проти України, ексгенерал Кіт Келлог, його спеціальний посланець з цього конфлікту, ексклюзивно повідомив The Post цього тижня — але він розуміє, що як Київ, так і Москва повинні будуть йти на поступки, щоб припинити "масштабні" вбивства в найбільшій країні Європи.

Виконання санкцій щодо Росії, за словами Келлогга, на шкалі від одного до десяти перебуває лише на рівні "трійки". Самі санкції США — такі, як ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії — формально удвічі вищі, але ще є простір для їх посилення.