Эмбарго для России – это лишь вопрос времени, – Саакян

Сценарий по введению эмбарго на покупку российских нефти, газа и угля – реалистичный, но пока не на 100%. Поскольку еще есть страны, которые выступают за то, чтобы его не накладывали.

Об этом в эфире 24 канала сообщил политолог Олег Саакян. Он отметил, что сейчас эти страны еще держат свою позицию, однако с каждым днем им сложнее это делать.

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Репутационные риски

По словам Саакяна, Россия сама подбрасывает аргументы в пользу того, что с ней очень токсично иметь дела. Он подчеркнул, что из-за нынешних ужасов в Украине среднестатистический европейский политик, который до сих пор выступает за сотрудничество с Россией – берет на себя целый ряд публичных рисков.

Как пояснил Саакян, его избиратели увидят фото и видео, к примеру, из Бучи – и возненавидят его за это. Ведь в их глазах такой политик станет частью проблемы.

Эмбарго – вопрос времени

При таких обстоятельствах сейчас все больше европейских политиков (даже тех, кто еще в начале войны колебались) – осознают, что эмбарго для России – это лишь вопрос времени,

– заявил Саакян.

Как подчеркнул политолог, это означает, что вопрос рано или поздно решат. Он также добавил, что чем быстрее это сделают, тем меньше публичных и репутационных рисков возьмут на себя европейские политики.

Саакян рассказал о вероятности введения эмбарго для России: смотрите видео