Так считает и российский правозащитник Марк Фейгин. Об этом он сказал на стриме ютуба 24 канала.

Внимание Байден видит, что Франция и Германия не справляются, – Давидюк об энергетическом шантаже россии

По его словам, золото – это существенный доход россии. Не стоит питать иллюзий, однако это повлияет не столько на государство, сколько на владельцев – олигархических государственных компаний.

Для них это станет серьезным ударом,

– сказал Фейгин.

И объяснил, что основным покупателем золота является цивилизованный Запад. А этого ценного металла в странах третьего мира и так много, однако платить за него еще и россии нет возможностей.

"Я бы сказал, что, пожалуй, они о чем-то умалчивают. Я думаю, что работа уже продолжается. Возможно, эмбарго будет не сиюминутным. Однако золото может быть еще и отвлекающим маневром", – считает правозащитник.

По его мнению, в седьмом пакете могут вообще отказаться от российского газа до конца 2023 года.

Полностью интервью с Марком Фейгиным: смотрите видео

Российское золото – под угрозой санкций