Так вважає і російський правозахисник Марк Фейгін. Про це він сказав на стрімі ютубу 24 каналу.

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За його словами, золото – це суттєвий дохід росії. Не варто плекати ілюзій, однак це вплине не стільки на державу, скільки на власників – олігархічних державних компаній.

Для них це стане серйозним ударом,

– сказав Фейгін.

І пояснив, що основним покупцем золота є цивілізований Захід. А цього цінного металу у країнах третього світу і так багато, однак платити за нього ще й росії немає можливостей.

"Я б сказав, що, мабуть, вони щось замовчують. Я думаю, що робота вже триває. Можливо, ембарго буде не одномоментним. Однак золото може бути ще й відволікаючим маневром", – вважає правозахисник.

На його думку, у сьомому пакеті також можуть узагалі відмовитися від російського газу до кінця 2023 року.

Повністю інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео

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