Політолог Микола Давидюк вважає, що Пентагон і далі надаватиме нам зброю, щоб побороти ворога. Про це він сказав 24 каналу.

Зверніть увагу Поставки Javelin загнали росіян у глухий кут, – Давидюк сказав, чого чекати від "Рамштайн-4"

Енергетичний лідер Європи

За його словами, США не ведеться на енергетичний шантаж росії. Байден не просто так вирушив на близький Схід та зустрівся із наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Його він насправді вважав ідеологічним ворогом. Хоча президент Байден ще на початку каденції запевняв, що із ним не зустрічатиметься.

Однак зараз Байден хоче допомогти Європі захиститись від енергетичного шантажу росії. Він бачить, що Франція та Німеччина не справляються,

– сказав Давидюк.

Він також назвав главу США – одним із енергетичних лідерів Європи.

Саудівська Аравія пообіцяла Байдену збільшити постачання нафти та підтримувати Україну

Президент США Джозеф Байден 15 липня зустрівся з лідерами Саудівської Аравії у Джидді. Країни підписали низку важливих двосторонніх угод та обговорили, зокрема, підтримку України.

З-поміж іншого, лідери затвердили спільні кроки щодо гарантій енергетичної безпеки та підтримки балансу нафтових ринків світу. Крім того, очільники обидвох держав заявили про свою прихильність щодо надання критично важливої допомоги українському народу.

Дивіться також – Давидюк про поставки зброї для ЗСУ: відео