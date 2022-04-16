Эмбарго на нефть и газ: что нужно для смертельного удара по России

Месяц непрерывных контактов и встреч с министрами и политиками по всей Европе, включая Великобританию. Мы отработали первый блиц по санкциям в сфере энергетики.

Тактика салями

Этот блиц мы начали с Берлина, где впервые предложили применить тактику "салями" (методика пошагового достижения цели – ред.) к российским энергоносителям. Такой подход мы избрали, учитывая необходимость достижения консенсуса, то есть – общей для всех стран ЕС позиции в вопросе санкций.

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Да, мы бы все хотели, чтобы ЕС и весь мир отказались от российских энергоносителей и ввели эмбарго на нефть, нефтепродукты, газ, LNG, уголь, ядерное топливо и другие сопутствующие услуги, но…. Но для этого нужна не только политическая воля всех стран, потребляющих больше энергоносителей из России и пользующихся особыми условиями, но и возможность замещения другими источниками снабжения.

Именно это "но" должно быть решено с каждой страной отдельно, учитывая необходимость как доказывания безальтернативности остановки потока денег за российские энергоносители, так и объяснения алгоритма поведения, реакций и возможных действий России в случае введения санкций.

Европа уже морально готова к эмбарго

За этот месяц позиции основных потребителей российских энергоносителей в ЕС удалось существенно изменить и от полного неприятия перейти к предметному обсуждению подходов и возможностей.

Мы уже понимаем, у кого какие предостережения и как их можно решить, кто с кем может или должен найти общие решения, которые должны сделать политики, а что может сделать бизнес, который в этой сложной ситуации очень часто задает тон политикам и готов к более решительным. шагов, чем правительства.

В моей сумочке уже не вмещаются все визитные карточки тех, с кем мы встречались в течение этого месяца. Переписка со многими стала частью моей ежедневной рутины и мы решаем вопросы в режиме реального времени без формальностей или проволочек, присущих бюрократам.

У нас есть понимание возможностей, "точек входа", подходов к разным группам энергетических товаров, последовательности действий и интересов разных партнеров.

Надеюсь, что следующий раунд будет и позволит реализовать большинство наработок этого невероятно интенсивного и безумного месяца, полного адреналина и безграничного желания достичь результата.

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