Группировка боевиков Йемена – это известные иранские прокси, которые пытаются свергнуть законную власть в стране. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович, заметив, что это фактически продолжение войны между Ираном и Саудовской Аравией, которую Иран ведет руками боевиков.

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Есть ли опасность для Израиля

Важно обратить внимание, что запуск ракет из Йемена на Израиль проходит по территории Египта. Ракеты, как известно, не постоянно попадают туда, куда их запускают. Более того, когда-то уже было попадание по египетскому городу, где погибли люди. Поэтому такие действия вряд ли понравятся Египту. Это может привести к увеличению напряжения между ним и Ираном.

Израильская ПВО – это 4 эшелона защиты. Кроме того, ракеты может сбивать и боевая авиация. А первую атаку на Израиль перехватил, стоящий в Красном море американский корабль.

Если будут попытки со стороны Ирана, там также находится авиаударная группа. Поэтому Израиль закрыт от этой угрозы достаточно сильно. Также помогает то, что Йемен на большом расстоянии, хотя оружие у них достаточно серьезное,

– сказал Эмиль Шлеймович.

Недавно появилось заявление Хезболлы о том, что они дают Израилю время до 3 ноября, чтобы свернуть наземную операцию. Следовательно, есть угроза, что ливанская группировка также может открыть новый фронт.

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Израиль надеется, что Иран не заинтересован в серьезной эскалации, более того его предупредили о возможном вмешательстве США. Но такую опасность все равно стоит учитывать.

Мы смотрим на вхождение в войну этой группировки не как на серьезную тактическую угрозу, а как на определенный тревожный фактор, показывающий попытку Ирана активизироваться,

– заметил Шлеймович.

Ближайшие дни определят, показывает ли Иран только определенные "декоративные действия", или действительно ведет подготовку к более серьезным атакам.

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