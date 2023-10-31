В первую очередь к действиям хуситов причастен Иран, пытающийся расширить фронт против Израиля. Такими мыслями с 24 Каналом поделился экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, отметив, что это очередная глупость экстремистов и террористических организаций.

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Иран причастен к заявлениям Йемена

"Эта ось зла – Россия, Иран, чуть дальше Северная Корея, Хезболла и ХАМАС как террористические организации, а также хуситы и другие", – сказал экс-посол Израиля в России.

Хуситы Хуситы – часть клана, происходящая из северо-западной провинции Саада и исповедующая зейдитский мазхаб. После объединения Северного и Южного Йемена в 1990 году хуситы провели ряд восстаний, а в 2014 году успешно взяли под контроль столицу страны Сану, начав продолжающуюся гражданскую войну. Аналитики говорят, что Иран и его ливанский союзник, шиитская боевая группировка Хезболла, проводят военное обучение хуситов. Стоит отметить, что Иран и хуститы еще с 2004 года борются против правительства Йемена.

Очевидно, что Иран расширяет свой фронт против Израиля. США же предупредили, что в ответ будут наносить удары по иранским объектам в Сирии. Мил-Ман уверен, что Америка сразу уничтожит новую угрозу, например на прошлой неделе уже сбила две ракеты хуситов, которые летели на Израиль.

Это 100% провокация Ирана. Однако с другой стороны, Иран сильно опасается американского удара по своим силам. Сейчас происходит такая игра: на северной границе Хезболла нас тоже провоцирует, а мы отвечаем – когда они выпускают ракеты, мы их уничтожаем. Мы не провоцируем и не даем каких-либо предупредительных ударов, – объяснил Аркадий Мил-Ман.

Аркадий Мил-Ман о ситуации в Израиле: смотреть видео

По его словам, израильтяне не заинтересованы вести два фронта – на юге с боевиками ХАМАС, а на севере с группировкой Хезболла. Израиль прежде всего хочет решить проблему с ХАМАС и лишь впоследствии с Хезболлой.

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