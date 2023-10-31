Насамперед до дій хуситів причетний Іран, який намагається розширити фронт проти Ізраїля. Такими думками з 24 Каналом поділився експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, зауваживши, що це чергова дурість екстремістів та терористичних організацій.

Дивіться також Таємна іранська ракета 358: для чого Росії зброя партизанів і чи може збивати дрони

Іран причетний до заяв Ємену

"Це вісь зла – Росія, Іран, трохи далі Північна Корея, Хезболла і ХАМАС як терористичні організації, а також хусити та інші", – сказав експосол Ізраїлю в Росії.

Хусити Хусити – частина клану, яка походить з північно-західної провінції Саада й вони сповідують зейдитський мазхаб. Після об'єднання Північного і Південного Ємену в 1990 році хусити провели низку повстань, а у 2014 році успішно взяли під контроль столицю країни Сану, розпочавши громадянську війну, яка триває досі. Аналітики кажуть, що Іран і його ліванський союзник, шиїтське бойове угруповання Хезболла, проводять військовий вишкіл хуситів. Варто зауважити, Іран та хусити ще з 2004 року борються проти уряду Ємену.

Очевидно, що Іран розширює свій фронт проти Ізраїлю. Натомість США попередили, що у відповідь завдаватимуть ударів по іранських об'єктах у Сирії. Міл-Ман впевнений, що Америка одразу знищить нову загрозу, як-от минулого тижня уже збила дві ракети хуситів, які летіли на Ізраїль.

Це 100% провокація Ірану. Однак з іншого боку, Іран сильно боїться американського удару по своїх силах. Зараз відбувається така гра: на північному кордоні Хезболла нас також провокує, а ми відповідаємо – коли вони випускають ракети, ми їх знищуємо. Ми не провокуємо та не даємо якихось попереджувальних ударів, – пояснив Аркадій Міл-Ман.

Аркадій Міл-Ман про ситуацію в Ізраїлі: дивитися відео

За його словами, ізраїльтяни не зацікавлені вести два фронти – на півдні з бойовиками ХАМАС, а на півночі з угрупованням Хезболла. Ізраїль насамперед хоче розв'язати проблему з ХАМАС і лише згодом з Хезболлою.

Що відомо про атаку Ємену по Ізраїлю