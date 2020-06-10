Правительство назначило Эмине Джапарову первым заместителем министра иностранных дел. На новой должности бывшая журналистка и ведущая, в частности, будет курировать вопросы Крыма.

О назначении Джапаровой сообщил на своей фейсбук-странице министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он обозначил основные направления, которыми будет заниматься новоназначенный заместитель.

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Как отмечает Кулеба, Эмине Джапарова будет курировать следующие направления:

публичная дипломатия;

международные организации;

государственный протокол;

Крым.

Глава МИД отметил, что команда отныне пополнилась сильным игроком, а дипломатическая жизнь будет добавлять задачи, кроме вышеупомянутых направлений.

Что известно об Эмине Джапаровой?

Эмине 37 лет, она крымская татарка. Окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

После окончания университета была участницей международных программ и проходила стажировку в Секретариате первого заместителя главы Верховной Рады.

В 2002-2003 годах работала помощницей по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам. После работала атташе третьего секретаря отдела социально-гуманитарных вопросов Департамента культурного и гуманитарного сотрудничества МИД Украины.

Работа на телевидении

В 2011-2014 работала ведущей и автором программ на крымском телеканале "АТR" на общественных началах. В марте-октябре 2014 – видеоредактор, помощник главного редактора сайта Крым.Реалии. С февраля 2014 – журналист на Радио Свобода, автор идеи и продюсер программ по истории крымских татар "Тугра" и на крымскотатарском языке "Елифбье".

Работа при министерствах

До апреля 2016 работала советницей министра по вопросам информационной политики относительно Крыма. До сентября 2019-го была первым заместителем министра информационной политики. В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду под №4 в списке партии "Украинская Стратегия Гройсмана".