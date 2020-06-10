Уряд призначив Еміне Джапарову першою заступницею міністра закордонних справ. На новій посаді колишня журналістка та ведуча зокрема куруватиме питання Криму.

Про призначення Джапарової повідомив на своїй фейсбук-сторінці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він же окреслив основні напрямки, якими займатиметься новопризначена заступниця.

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Як зазначає Кулеба, Еміне Джапарова куруватиме такі напрями:

публічна дипломатія;

міжнародні організації;

державний протокол;

Крим.

Міністр МЗС зазначив, що команда віднині поповнилася сильним гравцем, а дипломатичне життя додаватаме завдань, окрім вище згаданих напрямків.

Що відомо про Еміне Джапарову?

Еміне 37 років, вона кримська татарка. Закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Після закінчення університету була учасницею міжнародних програм і стажувалася в Секретаріаті першого заступника Голови Верховної Ради.

У 2002-2003 році працювала помічницею з питань національних меншин в службі першого віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань. Опісля працювала аташе третього секретаря відділу соціально-гуманітарних питань Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України.

Робота на телебаченні

У 2011-2014 працювала ведучою та автором програм на кримському телеканалі "АТR" на громадських засадах. У березні-жовтні 2014 – відеоредактор, помічник головного редактора сайту Крим.Реалії. З лютого 2014 – журналіст на Радіо Свобода, автор ідеї та продюсер програм з історії кримських татар "Тугра" та з кримськотатарської мови "Еліфб'є".

Робота при міністерствах

До квітня 2016 працювала радницею міністра з питань інформаційної політики щодо Криму. До вересня 2019-го була першою заступницею міністра інформаційної політики. У 2019 році балотувалася до Верховної Ради за №4 у списку партії "Українська Стратегія Гройсмана".