Триває підготовка до спрощеного візового режиму між Україною та Канадою. Найближчим часом до України має завітати оціночна місія. Усі заходи координує українське МЗС.

Безвіз між Україною та Канадою: що відомо

Питання лібералізації візового режиму між Україною та Канадою обговорили 3 червня український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та канадський посол Лариса Галадза. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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Так, диппредставниця Канади підтвердила готовність сприяти направленню до України відповідної оціночної місії.

Ми прагнемо створювати дедалі більше можливостей вільного пересування світом для українських громадян. МЗС бере на себе координацію з українського боку процесу підготовки до спрощеного візового режиму з Канадою,

– зауважив, зі свого боку, Дмитро Кулеба.

Водночас він очікує, що канадська оціночна місія прибуде до України вже найближчим часом. Тут канадські дипломати мають:

визначити, наскільки є готовою Україна увійти до переліку країн, з яким діє спрощений порядок в’їзду на територію Канади;

окреслити подальші необхідні кроки.​

Додамо, що рішення щодо запуску безвізу з іншими країнами Канада ухвалює на основі приблизно 40 умов.

Ці умови розподіляють за семи основними напрямами:

соціо-економічні умови,

міграційні питання,

відповідність документів для подорожей,

міркування безпеки подорожей,

управління кордонами,

дотримання прав людини,

міркування двосторонніх відносин.

Наразі лібералізований візовий режим з Канадою мають громадяни 27 країн і громадяни країн ЄС.

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Яку важливу угоду вже уклали Україна та Канада

У липні 2016 року дві країни підписали Угоду про зону вільної торгівлі. Набув документ чинність з 1 серпня 2017-го. Він, зокрема, відкрив для українських експортерів та товарів 98% канадського ринку.

Втім, обсяги торгівлі між двома державами досі залишаються незначними. Так, Канада навіть не потрапила у список 45 ключових торгівельних партнерів України у 2019 році, куди потрапили усі країни, які наторгували з нашою державою на понад 400 мільйонів доларів протягом минулого року.

У лютому 2019 року міністерка міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі розпочала публічні консультації щодо вдосконалення вищезазначеної угоди. Завершилися вони у березні. Раніше спільне прагнення до модернізації домовленостей висловлювали канадський прем'єр Джастін Трюдо та український президент Володимир Зеленський. Крім того, станом на сьогодні проведено три раунди техконсультацій у формі відеоконференцій. Переважна більшість коментарів – на користь розширення угоди.

Наступним кроком є офіційне схвалення переговорів на політичному рівні, що може бути дещо ускладнено через COVID-19.

Україна та Канада передусім хочуть удосконалити окремі положення угоди та поширити її дії, зокрема на сферу послуг та/або інвестицій.