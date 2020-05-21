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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Зеленський подарував вишиванку "президенту Канади": такої посади у країні нема

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Зеленський подарував вишиванку неіснуючому "президенту Канади"
Зеленський подарував вишиванку неіснуючому "президенту Канади" / Ілюстративне фото / Getty images

Володимир та Олена Зеленські 21 травня у День вишиванки передали подарунки світовим лідерам. Вишиті сорочки отримали лідери США, Німеччини, Франції, Канади, Польщі. Втім, в Офісі Президента, звітуючи про подарунки, написали, що вишиванку отримав неіснуючий "президент Канади".

Помилку за декілька годин виправили, а фразу про подарунки президентам та їх першим леді виправили, пише 24 канал.

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"До Всесвітнього дня вишиванки президент і перша леді України відправили у подарунок лідерам країн світу традиційні українські вишиті сорочки. Символічні подарунки, які несуть у собі частину української історії та культури, отримали президенти та перші леді Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн", – мовилося у першому повідомленні пресслужби президента.

помилка
Помилку поспішили виправити / Скриншот із фейсбук-сторінки Офісу Президента

Зверніть увагу! Посади президента у Канаді немає. Формально лідером Канади є королева Великої Британії Єлизавета II. У країні її представляє генерал-губернатор. Найімовірніше, вишиванку Зеленські передали прем’єру країни Джастіну Трюдо та його дружині Софі.

Зауважимо, що це не перша помилка, яку допускає пресслужба президента. Зокрема, Канаду Зеленський у своєму твіттері вже називав "Канадією", а у дописах на фейсбук-сторінці Офісу Президента Литву переплутали з Латвією.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: День вишиванки Володимир Зеленський Офіс Президента Канада Курйозні новини Новини України Новини політики
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