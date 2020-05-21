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Висміяв угорську мову: президента Румунії Йоганніса оштрафували на тисячу євро

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Клаус Йоганніс
Клаус Йоганніс / Фото з фейсбук-сторінки Дональда Туска

Національна рада Румунії по боротьбі з дискримінацією звинуватила президента країни Клауса Йоганніса у висміюванні угорської мови. За це його 20 травня оштрафували на тисячу євро.

Президент назвав рішення про штраф політичним і пообіцяв оскаржити його в суді. Про це повідомляє DW.

Актуально Ніякої угорської автономії: Сенат Румунії відхилив скандальний законопроєкт

Чому румунського президента звинувачують у висміюванні угорської

  • Клаус Йоганніс є лауреатом премії Карла Великого за зусилля щодо захисту прав меншин в Румунії.
  • Наприкінці квітня він в одному з своїх виступів звинуватив опозиційну соціал-демократичну партію PSD у змові з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На його думку парітя погодилась про передачу Угорщині румунського регіону Трансільванія.
  • Свій виступ Йоганніс почав з привітання PSD угорською мовою. При цьому слово PSD він вимовив з карикатурним угорським акцентом.
  • Заява Йоганніса викликана тим, що нижня палата парламенту Румунії через формальну помилку PSD схвалила законопроєкт про надання Трансільванії широкої автономії. Але згодом він таки був відхилений верхньою палатою парламенту Румунії – Сенатом.

Що відомо про "угорське питання" в Румунії? Права 1,2 мільйона етнічних угорців у Румунії, серед яких близько 700 тисяч секеїв, не один десяток років – у центрі політичної ворожнечі між Угорщиною та Румунією.

Секеї вже давно вимагають автономії, однак румунська влада відмовлялася вести діалог про автономію будь-якого регіону країни.

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Курйозні новини Скандал Угорщина Румунія Новини політики
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