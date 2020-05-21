Висміяв угорську мову: президента Румунії Йоганніса оштрафували на тисячу євро
Національна рада Румунії по боротьбі з дискримінацією звинуватила президента країни Клауса Йоганніса у висміюванні угорської мови. За це його 20 травня оштрафували на тисячу євро.
Президент назвав рішення про штраф політичним і пообіцяв оскаржити його в суді. Про це повідомляє DW.
Актуально Ніякої угорської автономії: Сенат Румунії відхилив скандальний законопроєкт
Чому румунського президента звинувачують у висміюванні угорської
- Клаус Йоганніс є лауреатом премії Карла Великого за зусилля щодо захисту прав меншин в Румунії.
- Наприкінці квітня він в одному з своїх виступів звинуватив опозиційну соціал-демократичну партію PSD у змові з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На його думку парітя погодилась про передачу Угорщині румунського регіону Трансільванія.
- Свій виступ Йоганніс почав з привітання PSD угорською мовою. При цьому слово PSD він вимовив з карикатурним угорським акцентом.
- Заява Йоганніса викликана тим, що нижня палата парламенту Румунії через формальну помилку PSD схвалила законопроєкт про надання Трансільванії широкої автономії. Але згодом він таки був відхилений верхньою палатою парламенту Румунії – Сенатом.
Що відомо про "угорське питання" в Румунії? Права 1,2 мільйона етнічних угорців у Румунії, серед яких близько 700 тисяч секеїв, не один десяток років – у центрі політичної ворожнечі між Угорщиною та Румунією.
Секеї вже давно вимагають автономії, однак румунська влада відмовлялася вести діалог про автономію будь-якого регіону країни.