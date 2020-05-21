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Высмеял венгерский язык: президента Румынии Йоханниса оштрафовали на тысячу евро

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Клаус Йоганніс
Клаус Йоганніс / Фото з фейсбук-сторінки Дональда Туска

Национальный совет Румынии по борьбе с дискриминацией обвинил президента страны Клауса Йоханниса в высмеивании венгерского языка. За это его 20 мая оштрафовали на тысячу евро.

Президент назвав рішення про штраф політичним і пообіцяв оскаржити його в суді. Про це повідомляє DW.

Актуально Ніякої угорської автономії: Сенат Румунії відхилив скандальний законопроєкт

Чому румунського президента звинувачують у висміюванні угорської

  • Клаус Йоганніс є лауреатом премії Карла Великого за зусилля щодо захисту прав меншин в Румунії.
  • Наприкінці квітня він в одному з своїх виступів звинуватив опозиційну соціал-демократичну партію PSD у змові з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На його думку парітя погодилась про передачу Угорщині румунського регіону Трансільванія.
  • Свій виступ Йоганніс почав з привітання PSD угорською мовою. При цьому слово PSD він вимовив з карикатурним угорським акцентом.
  • Заява Йоганніса викликана тим, що нижня палата парламенту Румунії через формальну помилку PSD схвалила законопроєкт про надання Трансільванії широкої автономії. Але згодом він таки був відхилений верхньою палатою парламенту Румунії – Сенатом.

Що відомо про "угорське питання" в Румунії? Права 1,2 мільйона етнічних угорців у Румунії, серед яких близько 700 тисяч секеїв, не один десяток років – у центрі політичної ворожнечі між Угорщиною та Румунією.

Секеї вже давно вимагають автономії, однак румунська влада відмовлялася вести діалог про автономію будь-якого регіону країни.

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Курьезные новости Скандал Венгрия Румыния Новости политики
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