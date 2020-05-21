Высмеял венгерский язык: президента Румынии Йоханниса оштрафовали на тысячу евро

Национальный совет Румынии по борьбе с дискриминацией обвинил президента страны Клауса Йоханниса в высмеивании венгерского языка. За это его 20 мая оштрафовали на тысячу евро.

Президент назвав рішення про штраф політичним і пообіцяв оскаржити його в суді. Про це повідомляє DW.

Актуально Ніякої угорської автономії: Сенат Румунії відхилив скандальний законопроєкт

Чому румунського президента звинувачують у висміюванні угорської

Клаус Йоганніс є лауреатом премії Карла Великого за зусилля щодо захисту прав меншин в Румунії.

Наприкінці квітня він в одному з своїх виступів звинуватив опозиційну соціал-демократичну партію PSD у змові з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На його думку парітя погодилась про передачу Угорщині румунського регіону Трансільванія.

Свій виступ Йоганніс почав з привітання PSD угорською мовою. При цьому слово PSD він вимовив з карикатурним угорським акцентом.

Заява Йоганніса викликана тим, що нижня палата парламенту Румунії через формальну помилку PSD схвалила законопроєкт про надання Трансільванії широкої автономії. Але згодом він таки був відхилений верхньою палатою парламенту Румунії – Сенатом.

Що відомо про "угорське питання" в Румунії? Права 1,2 мільйона етнічних угорців у Румунії, серед яких близько 700 тисяч секеїв, не один десяток років – у центрі політичної ворожнечі між Угорщиною та Румунією.



Секеї вже давно вимагають автономії, однак румунська влада відмовлялася вести діалог про автономію будь-якого регіону країни.