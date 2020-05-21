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ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Зеленский подарил вышиванку "президенту Канады": такой должности в стране нет

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Зеленский подарил вышиванку несуществующему "президенту Канады"
Зеленский подарил вышиванку несуществующему "президенту Канады" / Иллюстративное фото / Getty images

Владимир и Елена Зеленская 21 мая в День вышиванки передали подарки мировым лидерам. Вышитые рубашки получили лидеры США, Германии, Франции, Канады, Польши. Впрочем, в Офисе Президента, отчитываясь о подарках, написали, что вышиванку получил несуществующий "президент Канады".

Ошибку через несколько часов исправили, а фразу о подарках президентам и их первым леди исправили, пишет 24 канал.

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"К Всемирному дню вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки. Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Польши, Турецкой Республики и других стран", – говорилось в первом сообщении пресс-службы президента.

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Ошибку поспешили исправить / Скриншот с фейсбук-страницы Офиса Президента

Обратите внимание! Должности президента в Канаде нет. Формально лидером Канады является королева Великобритании Елизавета II. В стране ее представляет генерал-губернатор. Скорее всего, вышиванку Зеленский передали премьеру страны Джастину Трюдо и его жене Софи.

Заметим, что это не первая ошибка, которую допускает пресс-служба президента. В частности, Канаду Зеленский в своем твиттере уже называл "Канадией", а в сообщениях на фейсбук-странице Офиса Президента Литву перепутали с Латвией.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины День вышиванки Владимир Зеленский Офіс Президента Канада Курьезные новости Новости политики
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