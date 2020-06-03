Продолжается подготовка к упрощенному визовому режиму между Украиной и Канадой. В ближайшее время Украину должна посетить оценочная миссия. Все мероприятия координирует украинское МИД.

Безвиз между Украиной и Канадой: что известно

Вопрос либерализации визового режима между Украиной и Канадой обсудили 3 июня украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и канадский посол Лариса Галадза. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Так, диппредставительница Канады подтвердила готовность содействовать направлению в Украину соответствующей оценочной миссии.

Мы стремимся создавать все больше возможностей свободного перемещения по миру для украинских граждан. МИД берет на себя координацию с украинской стороны процесса подготовки к упрощенному визовому режиму с Канадой,

– заметил, со своей стороны, Дмитрий Кулеба.

В то же время он ожидает, что канадская оценочная миссия прибудет в Украину в ближайшее время. Здесь канадские дипломаты должны:

определить, насколько готова Украина войти в перечень стран, с которыми действует упрощенный порядок въезда на территорию Канады;



войти в перечень стран, с которыми действует упрощенный порядок въезда на территорию Канады; определить дальнейшие необходимые шаги.

Добавим, что решение о запуске безвиза с другими странами Канада принимает на основе примерно 40 условий.

Эти условия распределяют по семи основным направлениям:

социально-экономические условия,

миграционные вопросы,

соответствие документов для путешествий,

размышление безопасности путешествий,

управление границами,

размышление прав человека,

соображение двусторонних отношений.

Сейчас либерализованный визовый режим с Канадой у граждан 27 стран и граждан стран ЕС.

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Какое важное соглашение уже заключили Украина и Канада

В июле 2016 года две страны подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Приобрел документ силу с 1 августа 2017 года. Он, в частности, открыл для украинских экспортеров и товаров 98% канадского рынка.

Впрочем, объемы торговли между двумя государствами до сих пор остаются незначительными. Так, Канада даже не попала в список 45 ключевых торговых партнеров Украины в 2019 году, куда попали все страны, которые наторговали с нашим государством более чем 400 миллионов долларов в течение прошлого года.

В феврале 2019 года министр международной торговли Канады Мэри Энджи начала публичные консультации относительно совершенствования вышеупомянутого соглашения. Завершились они в марте. Ранее общее стремление к модернизации договоренностей выражали канадский премьер Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский. Кроме того, на сегодняшний день проведено три раунда техконсультаций в форме видеоконференций. Подавляющее большинство комментариев – в пользу расширения соглашения.

Следующим шагом является официальное одобрение переговоров на политическом уровне, что может быть несколько затруднено из-за COVID-19.

Украина и Канада прежде всего хотят усовершенствовать отдельные положения и расширить их действие, в частности на сферу услуг и/или инвестиций.