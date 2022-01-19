При этом, это все происходит не по вине ОАЭ, а из-за соседнего Йемена, захваченного повстанцами хуситами. Те провели теракт на территории Абу-Даби, и тем самым вынудили Эмираты ответить ракетными обстрелами.

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Нынешнее противостояние отдаленно напоминает историю Афганистана. Я предлагаю по-порядку разобрать, почему хуситы атаковали ОАЭ, кто они такие и почему США не спешат признавать их террористами.

Атака от йеменских хуситов

Накануне, повстанческое движение из Йемена, осуществило террористический акт в столице Объединенных Арабских Эмиратов – городе Абу-Даби. Хуситы, при помощи беспилотников атаковали несколько целей в промышленной зоне города и местном аэропорту.

По данным полиции, хуситы взорвали 3 бензовоза, принадлежащих национальной нефтяной компании. В аэропорту же, после налета дронов разгорелся небольшой пожар.

Обратите внимание! В результате нападения хуситов, погибли 3 человек, еще 6 получили ранения.

Хуситы не стали скрывать свою атаку и признались в нападении на Абу-Даби. Это повлекло за собой реакцию правительства ОАЭ.

Эмираты тут же обратились к своему союзнику по так называемой Арабской Коалиции – Саудовской Аравии. Те точно так же постоянно подвергаются нападения йеменских повстанцев, при этом обе страны прямо называют хуситов террористами и призывают мировое сообщество сделать то же самое.

Йемен не есть врагом для Эмиратов

В ответ на теракт хуситов в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия совместно провели военную операцию на территории Йемена. Коалиция, во главе с Саудитами начала авианалеты на столицу Йемена – Сану.

Это очень тревожный сигнал, ведь Эмираты всего год назад вывели свои войска из Йемена в надежде, что ситуация в регионе стабильна. Теперь похоже, что с выводом войск поспешили.

Здесь стоит сделать небольшое отступление. Дело в том, что Йемен сам по себе, ранее не являлся враждебной страной, по отношению к своим соседям. Все жили относительно дружно.

Однако в 2004 году там началась гражданская война. В результате уже в 2014 году повстанческие силы, которые называю себя хуситами, захватили столицу Йемена и еще несколько регионов страны и свергли правительство.

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В ответ на это, коалиция арабских стран, во главе с Саудовской Аравией поддержало международно признанное правительство Йемена и вступила в борьбу с хуситами. Объединенные Арабские Эмираты точно также участвовали в войне с повстанцами, но позже решили выйти из конфликта.

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Хуситы играют на руку Ирану

На фоне постоянных военных противостояний, в Йемене разгорелся один из худших гуманитарных кризисов в мире. Даже несмотря на то, что Эмираты вышли из конфликта, разъяренные хуситы продолжают совершать теракты в тех странах, которые участвовали в войне.

При этом, хуситы, которые изначально объявили войну йеменскому правительству из-за чисто религиозных разногласий, на сегодняшний день играют на руку Ирану. Тегеран спонсирует и вооружает хуситов, а те в свою очередь, устраивают бесконечные атаки против главных противников Ирана в регионе – Саудовской Аравии и ОАЭ.

Почему нет поддержки от США

Ограничить деятельность йеменских повстанцев все же возможно. И Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия неоднократно призывали мировое сообщество признать хуситов террористами.

На них бы тут же наложили существенные ограничения, что осложнило бы их финансирование со стороны Ирана. После последней атаки на Абу-Даби этот вопрос в очередной раз подняли Эмираты, и призвали США наконец решиться на такой шаг и все же признать хуситов террористами.



Из-за атаки в Абу-Даби погибли 3 людей / Скриншот из видео Infos Francaises

И казалось бы, если какая-то группировка, поддерживаемая Ираном, совершает теракты против союзников США, то почему бы одним махом не решить сразу 2 проблемы? Но сделать это, в ближайшем будущем вряд ли получится.

Дело в том, что хуситы захватили столицу Йемена, и таким образом буквально обезглавили легитимное правительство страны.

Власти потеряли контроль над множеством государственных процессов, и этим теперь занимаются исключительно представители хуситов.

На фоне самого крупного в мире гуманитарного кризиса, ни США, ни международные организации, не могут признать хуситов террористами, как бы сильно они это не хотели. Ведь именно через них мирное население получает западную помощь.

Аналогия с Афганистаном

Здесь сама собой напрашивается аналогия с Афганистаном. Там точно так же террористы "Талибана" захватили страну. Сперва мировое сообщество всю финансовую помощь заморозило, но потом постепенно начало ее возвращать, ведь от этого страдали не сами талибы, а в первую очередь население Афганистана.

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Неизвестно, как долго продлиться конфликт в Йемене. Уже сейчас понятно - если проблему хуситов решить не получится быстро, Объединенным Арабским Эмиратам придется привыкнуть к тому, что у них под боком живут разъяренные радикалы.