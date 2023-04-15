Однако президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе. Таким образом, лидер страны окончательно отклонил призывы профсоюзов, которые после решения Конституционного совета просили президента не ставить подпись.

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Французам подняли пенсионный возраст

Напомним, что высший конституционный орган Франции накануне одобрил крайне непопулярный шаг правительства Макрона по повышению пенсионного возраста. Многие французы выступают против такой реформы.

В свою очередь, Конституционный совет отклонил призывы политических оппонентов к проведению референдума и вычеркнул некоторые из реформ, ссылаясь на юридические недостатки.

Среди этих реформ был так называемый "индекс старшинства", направленный на то, чтобы побуждать компании с численностью более 1000 работников принимать на работу работников старше 55 лет.

В оправдание президент Макрон утверждает, что изменения необходимы для предотвращения коллапса пенсионной системы. В то же время премьер-министр Элизабет Борн отметила, что "сегодня нет ни победителей, ни проигравших".

До утра 15 апреля власти запретили демонстрации перед зданием Конституционного Совета. Однако толпы протестующих собрались неподалеку. Некоторые демонстранты скандировали, что будут продолжать протестовать, пока изменения не отменят.

Французы массово протестовали