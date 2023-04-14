Конституционный совет также отклонил призывы политических оппонентов к проведению референдума и вычеркнул некоторые из реформ, ссылаясь на юридические недостатки.

В марте французское правительство воспользовалось специальным конституционным правом, чтобы провести их без голосования.

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Во Франции повысили пенсионный возраст

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что изменения необходимы для предотвращения коллапса пенсионной системы. В то же время премьер-министр Элизабет Борн отметила, что "сегодня нет ни победителей, ни проигравших".

До утра 15 апреля власти запретили демонстрации перед зданием Конституционного Совета. Однако толпы протестующих собрались неподалеку. Некоторые демонстранты скандировали, что будут продолжать протестовать, пока изменения не отменят.

Профсоюзы обратились к президенту с последним призывом не подписывать закон о повышении пенсионного возраста, учитывая "массовое неприятие этой реформы".

Стоит отметить, что среди реформ, отмененных девятью членами Конституционного совета, был так называемый индекс старшинства, направленный на то, чтобы побуждать компании с численностью более 1 000 работников принимать на работу работников старше 55 лет.

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Французы выступили против повышения пенсионного возраста

21-летняя Люси была среди протестующих, собравшихся возле мэрии. Она рассказала, что разочарована тем, что у людей "больше нет власти".

Никто нас не слушает, как бы сильно мы ни кричали,

– добавила девушка, пообещав продолжать высказывать свою позицию.

На улицах вблизи суда установили барьеры, а в случае дальнейших, потенциально насильственных протестов, развернули отряды полиции по борьбе с массовыми беспорядками. Профсоюзы призвали рабочих по всей Франции вернуться на улицы 1 мая в очередной день национальной мобилизации против реформ.

27-летний Лукас заявил, что озабочен будущим и тем, что Макрон намерен делать до конца своего президентства.

"Проведение этой реформы, по моему мнению, очень недальновидно, и это поднимает другие вопросы, например, какие приоритеты (президента – 24 Канал)?" – отметил парень.

Левый политический альянс Nupes был одной из групп, подавших апелляцию в суд по реформам. Его лидер Жан-Люк Меленшон заявил, что "борьба" будет продолжена.

"Решение Конституционного совета показывает, что он более внимателен к нуждам президентской монархии, чем к нуждам суверенного народа", – подчеркнул Меленшон.

Марин Ле Пен из ультраправой партии "Национальное объединение" также обратилась в суд. Она заявила, что "политическая судьба пенсионной реформы еще не решена".

Суд отклонил первоначальную заявку на проведение референдума по реформе. Однако в следующем месяце он примет решение о проведении всенародного голосования – еще одного предложения "левых".

Французский политолог Антуан Бристиэль не считает, что продолжающиеся по всей стране в течение последних трех месяцев протесты скоро закончатся.

"Многие люди говорили, что реформы пройдут и что Конституционный суд не избежит этого, поэтому это не является неожиданностью. Но я думаю, что мы увидим в ближайшие часы и на выходных много беспорядков и забастовок в стране", – подчеркнул политолог.

Он подытожил, что 70% французского населения до сих пор выступает против реформы.