Журналист и политический обозреватель из Франции Андрей Шкиль рассказал 24 Каналу, что одиозная Марин ле Пен не возглавит парламент. Премьер-министром может стать Габриэль Атталь, который даст большой процент пропрезидентской силе Макрона.

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Кто станет премьер-министром Франции

По словам Шкиля, претендовать на эту должность может французский политик Жордан Барделла, который победил список руководителей в Европарламент, но маловероятно, что он им станет. Не стоит забывать о премьер-министре Габриэле Аттале, который будет возглавлять список политической силы партии Макрона, которая пойдет на выборы в парламент.

"Лицом" избирательной кампании в Национальное собрание будет очень популярный, фотогеничный, конкурентный возрастно и поведенчески Борделля господин Атталь. Он даст возможность получить значительно более высокий процент поддержки политической силы "Возрождение", которая является пропрезидентской,

– отметил журналист.

На посту премьер-министра может оказаться компромиссная фигура, однако это точно не будет ни Марин ле Пен, ни кто-то другой с подобной одиозной репутацией.

Кто во Франции имеет антиукраинскую риторику

Шкиль рассказал, что во Франции сейчас фактически нет антиукраинской риторики в политических дебатах. Сейчас дискуссия происходит о том, кто больше поддерживает Украину: или представители партии Марин ле Пен, представители партии "Возрождение", или "Социалистической партии".

Представители политической силы "Национальное объединение", бывший "Национальный фронт", который основал отец Марин ле Пен, которые имеют право пророссийской, прокремлевской и затем пропутинской силы сейчас пытаются "переобуться" на каждом этапе дискуссии, которая касается Украины,

– отметил журналист.

Самой сильной пророссийской партией во Франции является "Непокорная Франция", которую возглавляет пророссийский политик Жан-Люк Меланшон. Однако, по мнению Шкиля, переживать, что она выиграет досрочные выборы точно не стоит.

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