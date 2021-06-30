На победу украинской сборной уже отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский . И посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. И много других политиков и общественных деятелей.

Самое важное Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео

Как реагирует сеть на победу Украины над Швецией

Глава правительства Денис Шмыгаль:

"В этот вечер все 40 миллионов украинцев были с вами на поле. Гордимся".

Глава МВД Арсен Аваков:

"Как же я люблю, когда Украина объединяется! Это невероятной мощности энергия и сила!"

Мэр Киева Виталий Кличко:

"В матче со Швецией ребята показали настоящую игру и волю к победе!"

Мэр Львова Андрей Садовый:

"ПОБЕДА!!! Спасибо! Невероятные эмоции!!!!"

К слову, кот Левчик – кошачий мэр Львова – также отреагировал на победу Украины в своем инстаграме.

Там он раскрыл важную тайну (посмотрите ниже на фото).



Левчик объяснил, почему выбрал миску с кормом под флагом Швеции / Скриншот с инстаграма Левчика

Юлия Мендель, несмотря на то, что уже не спикер президента, болеет за Украину.

"Молодцы", – написала она в фейсбуке.

В своем стиле пошутил о матче и шоумен Сергей Притула:

"Господа, не подскажете, кто выиграл в матче со шведами ;)))))))))?"

Известный украинский синоптик Наталья Диденко заверила, что:

"С детства за Шеву".

А "Процишин официальный" – мило адаптировал портрет Тараса Шевченко к современным реалиям.

"Теперь в каждом классе на стене".

Фотограф Владимир Шурубура справедливо заметил, что:

"Никто столько для украинского футбола не сделал, как шведы".

А главный редактор 24 канала Ольга Консевич пожелала:

"Чтобы у каждого в жизни был свой Довбик".

Обратите внимание: следующий матч Украина сыграет 3 июля в Риме против Англии, и это будет уже 1/4 финала Евро-2020!