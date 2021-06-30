На звитягу української національної збірної вже відреагував і Президент України Володимир Зеленський. І посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг. І багато інших політиків та громадських діячів.

Найважливіше Україна історично вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео

Як реагує мережа на перемогу України над Швецією

Глава уряду Денис Шмигаль:

"Цього вечора всі 40 млн українців були з вами на полі. Пишаємося".

Глава МВС Арсен Аваков:

"Як же я люблю, коли Україна об'єднується! Це неймовірної потужності енергія і сила!"

Мер Києва Віталій Кличко:

"У матчі зі Швецією хлопці показали справжню гру і волю до перемоги!"

Мер Львова Андрій Садовий:

"ПЕРЕМОГА!!! Дякуємо! Неймовірні емоції!!!!"

До слова, кіт Левчик – котячий мер Львова – також відреагував на перемогу України у своєму інстаграмі.

Там він розкрив важливу таємницю (гляньте нижче на фото).



Левчик пояснив, чому обрав миску з кормом під прапором Швеції / Скриншот з інстаграму Левчика

Юлія Мендель, попри те, що вже не є речницею президента, вболіває за Україну.

"Молодці", – написала вона у фейсбуці.

У своєму стилі пожартував про матч і шоумен Сергій Притула:

"Панове, не підкажете, хто виграв у матчі зі шведами;)))))))))?"

Відома українська синоптикиня Наталка Діденко запевнила, що:

"З дитинства за Шеву".

А "Процишин офіційний" – мило адаптував портрет Тараса Шевченка до сучасних реалій.

"Тепер у кожному класі на стіні".

Фотограф Володимир Шурубура слушно зауважив, що:

"Ніхто стільки для українського футболу не зробив, як шведи".

А головна редакторка 24 каналу Ольга Консевич побажала:

"Щоб у кожного в житті був свій Довбик".

Зверніть увагу: наступний матч Україна зіграє 3 липня у Римі проти Англії, і це буде вже 1/4 фіналу Євро-2020!

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