Эмоциональная ловушка не сработала, – Климкин о плане Путина по обмену пленными

Бывший глава МИД Павел Климкин сказал, что украинских пленных удалось освободить без изменения международно-правовой позиции. Ведь эти рычаги в будущем еще очень пригодятся Украине.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу и объяснил: "Я считаю, что моряки были бы освобождены, поскольку их освободили без изменения нашей международно-правовой позиции. И мы знаем по результатам общения Путина с другими лидерами, он обещал их освободить. В частности, когда общался в той же Осаке. К этому шло".

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По его словам, он был уверен, что Владимир Путин их освободит после саммита G7. Поскольку он очень наделся, что там Россию, хотя бы частично, но пригласят обратно. Ведь для президента РФ это очень важно.

Для него это не только признание – это статус и влияние на международную повестку дня. Он обещал их освободить и все к тому шло. И намеки были. И после саммита G7, и перед нормандским саммитом, который планировался ранее,

– пояснил Климкин.

Также добавил: "Он согласился добавить к морякам еще нескольких людей, чтобы создать эмоциональный фон. Когда есть большой успех, то на его фоне нормандский формат должен был стать еще одним большим успехом. То, что происходит в США, отразило эту логику. То есть эта эмоциональная ловушка не сработала".

Что известно о предыдущем обмене пленными?

Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

Пленные моряки и заключенные Кремля вернулись в Украину: смотрите видео



Сколько украинцев остаются в плену Кремля / Инфографика 24 канала