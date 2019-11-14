Емоційна пастка не спрацювала, – Клімкін про план Путіна щодо обміну полоненими

Колишній очільник МЗС Павло Клімкін сказав, що українських полонених вдалось звільнити без зміни міжнародно-правової позиції. Адже ці важелі у майбутньому ще дуже згодяться Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу та пояснив: "Я вважаю, що моряки були б звільнені, оскільки їх звільнили без зміни нашої міжнародно-правової позиції. Й ми знаємо за результатами спілкування Путіна з іншими лідерами, що він обіцяв їх звільнити. Зокрема, коли спілкувався в тій же Осаці. До цього йшло".

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За його словами, він був впевнений, що Володимир Путін їх звільнить після саміту G7. Оскільки він дуже надівся, що там Росію. хоча б частково, але запросять назад. Адже для президента РФ це дуже важливо.

Для нього це не тільки визнання – це статус і вплив на міжнародний порядок денний. Він обіцяв їх звільнити і все до того йшло. І натяки були. І після саміту G7, і перед нормандським самітом, який планувався раніше,

– пояснив Клімкін.

Також додав: "Він погодився додати до моряків ще декількох людей, аби створити емоційний фон. Коли є великий успіх, то на його фоні нормандський формат мав стати ще одним великим успіхом. Те, що відбувається у США, відбило цю логіку. Тобто ця емоційна пастка не спрацювала".

Про це та інше – читайте в першій та другій частинах інтерв'ю 24 каналу з Павлом Клімкіним

Що відомо про попередній обмін полоненими?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Скільки українців залишаються у полоні Кремля/ Інфографіка 24 каналу

Дивіться другу частину інтерв'ю з Павлом Клімкіним: