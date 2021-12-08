Тем более, что во всем мире сейчас тренд на декарбонизацию и спрос на уголь будет только падать. Другие напротив называют уголь основой нашей энергетической независимости и предлагают сохранять отрасль.

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Мол, нефти и газа у нас недостаточно и остается только наращивать угледобычу. Правда и запасы угля в Украине также не бесконечны.

Если говорить об отдельных шахтах, то многие из них уже выработали свой ресурс и неизбежно должны быть закрыты в ближайшее время.

Даже с учетом потери контроля над частью Донбасса в 2014 году, на подконтрольной территории Украины остается немало шахтерских городов, будущее которых сегодня весьма туманно.

Уголь в шахтах может закончиться

Пока шахты в них еще как-то работают, социальная обстановка в этих местах более-менее стабильна. Но что будет, когда уголь в шахтах закончится? Как жить угледобывающим городам после закрытия шахт?

Практика показывает, что за все годы независимости у нас так и не смогли найти ответ на этот вопрос. До сих пор такие города и поселки просто бросали на произвол судьбы.



Уголь – основа энергетической независимости / Фото Getty Images

Взамен закрытых шахт никаких новых производств не появлялось. Шахтерские поселения быстро превращались в Гетто, откуда в поисках работы и лучшей жизни выезжало все трудоспособное население. Но назвать такую ситуацию нормальной никак нельзя.

Поэтому сейчас необходимо заранее думать о том, как готовить угольные регионы Украины к будущей трансформации и как спасать их от социальной катастрофы.

Как решали проблему дефицита угля

Но есть и хорошие новости. В европейских странах все это уже проходили. С проблемами закрытия убыточных шахт там столкнулись еще раньше Украины и все последние десятилетия занимались решением этих проблем.

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Какой-то опыт оказался удачным, какой-то – нет. Сейчас мы можем учиться на ошибках наших европейских соседей.

Опыт Германии

К примеру, в Германии последняя шахта по добыче каменного угля закрылась относительно недавно – в декабре 2018 года. Ранее эта страна столкнулась с необходимостью массового закрытия угледобывающих предприятий и трудоустройства шахтеров.

Решали эту проблему привлечением инвестиций и созданием новых рабочих мест в угольных городах.

В частности, шахтерский город Ботроп, в котором как раз и располагалась последняя немецкая шахта, полностью сменил имидж, превратившись в город инноваций.

Он стал символом перехода Германии к постиндустриальной экономике. Избежать болезненных процессов удалось благодаря тому, что город заранее готовился к закрытию своей последней шахты.

Представитель мэрии Андреас Плескен рассказал, что власти Ботропа сосредоточились на открытии большого числа малых и средних фирм с численностью сотрудников до 600 человек, так как знали, что ждет город, и смогли подготовиться к этому.

Что следует делать в Украине

Как видим, ломать голову и выдумывать в Украине какой-то свой особый путь не нужно. Необходимо лишь осознать проблему и готовиться к ее решению заранее.

Это означает, что привлекать инвесторов, развивать малый бизнес и создавать рабочие места в тех шахтерских городах, где шахты пока работают, нужно уже сегодня. Кое-где такая работа уже ведется.

Например, в Павлограде Днепропетровской области уже заявили о создании индустриального парка, на территории которого планируется строительство нескольких производств.

Опыт наших западных соседей показывает, что совсем гладко трансформация угольных регионов не проходит никогда. Но если подойти к решению вопроса правильно, негативные последствия от закрытия шахт можно снизить до минимума.

В некоторых случаях отказ от добычи угля и развитие альтернативных направлений и вовсе может дать городу новые возможности и стимулировать развитие куда более перспективных отраслей экономики.